Малахов отверг широкий жест Эрнста

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов отказался забирать статуэтку ТЭФИ, которую получила передача "Пусть говорят". Журналист сравнил себя с официантом, который просто выносит блюдо.

Малахов считает, что награду достойна получить вся команда, которая трудилась над проектом. Об этом он заявил перед церемонией вручения Золотой медали имени Льва Николаева.

"Я не забрал статуэтку, оставил в телеакадемии", – сообщил ведущий. Он отметил, что благодарен членам жюри, которые сочли его достойным этой награды.

Малахов уточнил, что считает себя официантом, который лишь выносит уже готовое блюдо. "Когда дают премию программе, ее должна получать команда: редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы. Это их праздник", – уверен ведущий.

Напомним, отдать статуэтку Малахову предложил руководитель Первого канала Константин Эрнст. Он посчитал, что журналист заберет ее себе в память о работе в организации.

Как писали Dni.Ru, Андрей Малахов покинул Первый канал летом 2017 года. Теперь он ведет программу на "России 1". Место журналиста в передаче "Пусть говорят" занял Дмитрий Борисов.