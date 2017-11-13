Малахов взорвет субботний эфир песнями и танцами

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов запускает новое шоу на канале "Россия 1". Об этом он рассказал перед церемонией вручения Золотой медали имени Льва Николаева.

Новая передача будет выходить в эфир по субботам. В данный момент заканчиваются подготовительные работы, и когда студия нового шоу будет окончательно готова, начнутся съемки первых выпусков. Малахов рассказал, что вести программу будет он сам.

"Передача будет выходить с 18:00 до 20:00 в прямом эфире и в самой красивой студии, которая есть на телевидении. Ведущий – Андрей Малахов. В передаче будут переплетаться диалоги с героями, уникальные судьбы", - сказал он. Новую программу звездный шоумен будет делать совместно с президентом Трансконтинентальной МедиаКомпании Александром Митрошенковым, передает ТАСС. Действо будет дополнять музыка, песни и танцы.

Именно ТМК производит насколько крупных телевизионных проектов, которые уже успели полюбиться зрителям. Среди них "Спокойной ночи, малыши!", "Пока все дома", "Андрей Малахов. Прямой эфир". Партнерство телеведущего с Митрошенковым началось именно на производстве последней программы.

Напомним, в августе Малахов объявил о своем уходе с Первого канала, на котором проработал 25 лет. Ведущий признался, что его настиг творческий кризис и что он "нащупал свой потолок" на "первой кнопке". Теперь он ведет шоу на "России 1", которое выходит каждый рабочий день.

Ранее, на все той же церемонии вручения Золотой медали имени Льва Николаева, Андрей Малахов отказался забирать статуэтку ТЭФИ, которую получила программа "Пусть говорят". "Когда дают премию программе, ее должна получать команда: редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы. Это их праздник", – уверен ведущий. Он сравнил себя с официантом, который всего лишь выносит блюдо, сделанное сразу несколькими поварами.