Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Фотография была сделана во время поездки Бузовой в Тулу. Исполнительницу запечатлели на фоне Успенского кафедрального собора.
Звезда предстала перед публикой в спортивном костюме. Образ "гопника" у церкви возмутил пользователей Сети.
Многие комментаторы сочли, что такой поступок противоречит общепринятым нормам поведения. Некоторые опускались до откровенных оскорблений. "Олечка около мечети в платке. А у храма в спортивном костюме, некрасиво", – пишет один из критиков. "Совести – 0, лишь бы бабло заработать", – поддерживает другой.
Были и те, кто встал на защиту Бузовой. "Олюня, ты умничка, гордимся тобой, и везде у нас играют твои песни!" – пишет восхищенный фанат. Всего снимок оценили 270 тысяч человек.
Напомним, недавно Ольга Бузова дала первый сольный концерт в Москве. Попасть на мероприятие было непросто: перед залом выстроилась огромная очередь.
Как писали Dni.Ru, после выступления исполнительница дала откровенное интервью. Бузова призналась, что ее с детства гнобили, и расплакалась прямо перед телекамерами.
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