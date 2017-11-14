У родившей Савичевой резко выросли требования

Певица Юлия Савичева впервые вышла на сцену после рождения дочери. При этом с появлением ребенка гонорары артистки значительно выросли.

Первым местом работы Савичевой после декретного отпуска стал один из банкетных залов Москвы, где она выступила на грузинской свадьбе. "Это мой первый выход на сцену после рождения ребенка, я очень соскучилась", – заявила певица гостям торжества.

Савичева пела на сцене около 40 минут. Как рассказал один из зрителей, Давид Лазишвили, певица успела прийти в форму после родов и выглядела потрясающе. "Конечно, корпоратив – это не совсем концерт. В зале было всего около 200 гостей, но Савичева выложилась по полной. А потом еще и пофотографировалась со всеми желающими", – цитирует мужчину StarHit.

Вместе с тем оказалось, что после рождения ребенка расценки Савичевой значительно выросли. Два года назад выступление певицы стоило около 15 тысяч евро (около миллиона рублей). Однако сейчас работа Савичевой в непраздничные дни обойдется намного дороже – в 20 тысяч евро (около 1,3 миллиона рублей).

А за выступление в предновогодние дни певица просит еще больше – около 25 тысяч евро (1,7 миллиона рублей). При этом, как подчеркнула концертный директор Юлии Ольга, список ее требований не изменился.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Окт 27 2016 в 5:26 PDT

"Райдер у нее без всяких причуд, обычный. Чай, кофе, вода, фрукты и вещи первой необходимости – полотенца, зеркало, гладильная доска, утюг. Также требуется отдельная гримерка как для Юли, так и для ее коллектива. Но самое главное – исправность всей аппаратуры. Звук должен быть четким, сцена – не менее восьми метров в длину", – рассказала она.

Напомним, в конце августа этого года Юлия Савичева впервые стала мамой. Об этом сообщил поклонникам певицы ее продюсер Максим Фадеев.