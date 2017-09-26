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Родившая Савичева вернулась в Россию

Юлия Савичева. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
В Сети появились первые фото вернувшейся в Россию певицы Юлии Савичевой. На снимках артистка выглядит довольной жизнью.
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В интернете распространились снимки, на которых запечатлена певица Юлия Савичева, которая на протяжении долгого времени находилась за границей и даже родила там ребенка. На фото артистка, облаченная в черные плотные колготы, удлиненную юбку, тяжелые ботинки и плотные жакет, напоминающий шубку, идет под руку с мужчиной. Возможно, это ее супруг Александр Аршинов. Юлия выглядит весьма отдохнувшей и счастливой. Сильно ли изменилась ее фигура после родов непонятно, потому что мешковатая одежда скрывает пропорции тела. Фото появились благодаря ресурсу Super.

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Общественность по-разному отнеслась к снимкам популярной исполнительницы. "Савичева когда исчезла, никто и не заметил. Поэтому сейчас ее возвращения тоже никто не замечает 🤷🏻‍♀️", "Дайте ей восстановиться. Сама все расскажет когда захочет", "Кому это интересно ?", "многим интересно. И так одна Бузова в ленте, а тут, хоть на приятную девушку посмотреть и порадоваться😉" – высказались в комментариях к фотографиям пользователи Сети.

Публикация от SUPER (@super.ru)

Напомним, о родах Юлии Савичевой в августе сообщил ее продюсер Максим Фадеев. Он публиковал видеозапись, сделанную в автомобиле. "Всем привет. Ну вот пришло время, когда пришло время открыться. Значит, хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У нас, у Юли Савичевой, родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты. Как мы уже понимаем, они же... Каждый день у нас Юля рожала. Журналисты это дело освещали, спасибо вам за это, журналисты... Ну а теперь реальная новость. Настоящая новость. У нас теперь девочка родилась!" – сообщил в камеру Фадеев.

В последнее время Юлия Савичева ведет крайне закрытый образ жизни: она не посещает светских мероприятий, не выступает, не дает интервью. Более того, говорят, что певица со своим супругом Александром Аршиновым покинула страну и теперь проживает в Португалии. 

Автор: Наталья Аряева26 сентября 2017, 08:33
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