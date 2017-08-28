Савичева о дочке: Как же долго мы к этому шли

Юлия Савичева написала открытое письмо, которое посвятила своей новорожденной дочери. Популярная исполнительница призналась, что было потрачено много сил и нервов ради малышки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Савичева опубликовала фотографию своей дочери. На снимке крупным планом запечатлена ручка девочки. Савичева сопроводила снимок трогательным посланием, которое оставила для малышки.

"Доброе утро, моя малышка! Ты сейчас очень маленькая, и скорее всего не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день и ты прочтешь это сообщение", – начала свое письмо Юлия. Артистка отметила, что множество людей ждали ее появления на свет. А когда это наконец случилось, огромное количество поздравлений высыпалось на новорожденную кроху.

Савичева отметила, что рождение дочери далось ей (и не только ей) нелегко. "Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром"!Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима. Все остальное суета и лишнее", – написала счастливая Савичева.

В заключение Юлия выразила надежду на то, что дочери понравится жить в нашем мире. "Добро пожаловать в этот мир! Мы надеемся, тебе тут понравится! Нет таких слов, чтобы описать нашу любовь и нашу радость! Для Анны А. Твои мама и папа. Август 2017", – подписала запись певица, дав понять, что назвала дочь Анной.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Авг 27 2017 в 12:35 PDT

Ранее о девочке рассказал ее дедушка, отец Юлии Савичевой, музыкант Станислав Савичев. "Мы вместе с женой очень ждали этого события. Разговариваем с дочерью по скайпу почти каждый день. Анечку видели пока только по интернету, но надеемся на скорую встречу. Правда, в Курган Юля пока не собирается, разве что на гастроли", – рассказал Станислав Савичев местным журналистам. Отметим, что в последнее время популярная певица живет в Португалии вместе с мужем.