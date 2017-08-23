После родов Савичева вышла на связь

Журналисты добрались до отца Юлии Савичевой Станислава, чтобы узнать подробности ее родов. Новоиспеченный дедушка рассказал, что артистка и ее дочь чувствуют себя хорошо, и раскрыл имя новорожденной.

Роды Юлии Савичевой прошли в Португалии, где на протяжении уже многих месяцев живет артистка вместе со своим супругом Александром Аршиновым. Популярная исполнительница и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо, сообщил местной прессе отец певицы, музыкант Станислав Савичев.

После того, как родила дочь, Савичева, разумеется, связалась с близкими через Интернет, чтобы объявить радостную новость и показать малышку. "Мы вместе с женой очень ждали этого события. Разговариваем с дочерью по скайпу почти каждый день. Анечку видели пока только по интернету, но надеемся на скорую встречу. Правда, в Курган Юля пока не собирается, разве что на гастроли", – цитирует счастливого дедушку Станислава Савичева курганское издание "Область 45".

Отметим, что сама Юлия Савичева предпочитает не распространяться о радикальных изменениях в своей личной жизни. Зато куда разговорчивее оказался ее продюсер Максим Фадеев. Именно он сообщил о родах исполнительницы.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Ноя 18 2016 в 10:29 PST

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram именитый продюсер опубликовал видеозапись, сделанную в автомобиле. "Всем привет. Ну вот пришло время, когда пришло время открыться. Значит, хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У нас, у Юли Савичевой, родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты. Как мы уже понимаем, они же... Каждый день у нас Юля рожала. Журналисты это дело освещали, спасибо вам за это, журналисты... Ну а теперь реальная новость. Настоящая новость. У нас теперь девочка родилась!" – сообщил в камеру Фадеев.

