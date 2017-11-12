Жванецкий растрогал прощанием с Задорновым
Жванецкий заявил, что Задорнов был ему всегда по-человечески приятен. "Ну очень талантливый человек", – отметил он.
Сатирик добавил, что он и его коллега всегда искоса наблюдали друг за другом. "И вот сейчас я чувствую, насколько мне его не хватает", – завершил юморист трогательную речь.
Отметим, церемония прощания с Задорновым проходила в ритуальном зале морга клинической больницы "МЕДСИ" в Подмосковье. Планировалось, что мероприятие будет закрытым. Родственники артиста не хотели шумихи. Тем не менее поклонникам позволили почтить память покойного.
На прощание с юмористом отвели порядка 20 минут. Затем зал был закрыт, и всех посетителей попросили покинуть территорию больничного комплекса, передает ТАСС.
Напомним, сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября. Он в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.
Как писали Dni.Ru, смертельное заболевание выявили слишком поздно: когда юмористу поставили диагноз, опухоль уже развилась до последней стадии. Похороны артиста пройдут в Латвии, он упокоится рядом со своим отцом.
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