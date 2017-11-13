Бузова получила пощечину после вручения престижной премии

Ольга Бузова высказала свое негодование после прошедшей церемонии награждения престижной музыкальной премией "Золотой граммофон". Новоиспеченная певица получила пощечину тем обидным обстоятельством, что ее даже не пригласили на мероприятие.

В столице с помпой и шиком прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". На мероприятии отметились множество знаменитостей: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Таисия Повалий, София Ротару, Полина Гагарина, МакSим, Ани Лорак. Даже далекая от эстрады солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и исполнитель Денис Майданов.

А новоиспеченную певицу, чьи песни в последнее время занимают верхние строчки чарта iTunes, ведущую скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольгу Бузову даже не пригласили. Своей обидой от такой пощечины со стороны отечественного шоу-бизнеса артистка поделилась на странице в социальной сети Instagram.

"Мои люди всегда со мной ❤️ Сегодня в Москве состоялась премия, на которую меня даже не пригласили. Но я хочу, чтобы вы знали, что мой граммофон и мои награды – это вы 🏆", – сообщила Ольга, непрозрачно намекнув, о какой премии говорит в своем посте.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 12 2017 в 8:53 PST

Далее Бузова напомнила, что ее песни до сих пор не представлены на радио. "Меня до сих пор нет в ротациях на радиостанциях, не признают в российском шоу-бизнесе, но это все неважно!!!!! Важно то, что мы чувствуем с вами на моих концертах... Важно то, что у меня есть вы 🙏🏻 и мне плевать на эту систему. Спасибо вам за то, что вы у меня есть ❤️", – завершила публикацию благодарностями Бузова.

Отметим, что подписчики немедленно стали успокаивать расстроенную певицу. Однако нашлись те, кто не пожалел чувств Ольги. "Дергаться так зачем, когда под фанеру поешь? Не позвали, потому что не заслужила", "Как Волочкову не признают, так же и тебя. Ты не умеешь петь, извини 🤷🏻‍♀️", "Она купила альбом песен и открывает рот, как школьница, поющая в расческу перед зеркалом. Она не певица. Не знает, что такое октава, и знать не хочет", – заявили некоторые пользователи Сети.