Бузову продают за 1,5 миллиона рублей

Названа стоимость новогоднего выступления Ольги Бузовой. В качестве ведущей на празднике певица готова выступить за 1,5 миллиона рублей.

"Выступление Ольги Бузовой на корпоративе в качестве певицы стоит от 850 тысяч до миллиона рублей, это стандартная цена за 45-минутный сет", – рассказал директор артистки Арам Арчер.

Также звезда "Дома-2" может выступить на празднике в качестве ведущей, но за это придется хорошенько доплатить. "Обойдется уже в 1,5 миллиона рублей", – заявил Арчер.

При этом директор певицы пообещал, что за такие деньги Бузова выложится по полной, да еще и в качестве бонуса споет. "В конце мероприятия Оля споет две-три песни бесплатно – подарок", – отметил Арам.

По словам директора, желающих получить Бузову на новогодний огонек хоть отбавляй. "У Бузовой и в плане цены, и в плане заказов все отлично: стоимость год от года неуклонно растет, просят ее к себе на праздник активно", – сообщил он.

Столь высокую стоимость выступления Ольги Бузовой попытался объяснить звездный продюсер Сергей Лавров, пишет Woman’s Day. "Прежде всего стоимость Ольги Бузовой нельзя оценивать по тарифам за выступления обычных певиц, потому что она – нечто другое, она – феномен, культурное явление", – заявил он.

Примечательно, что в 2011 году Ольга получала за корпоратив 100 тысяч рублей, а сегодня ее среднемесячный доход составляет примерно 20 миллионов рублей.