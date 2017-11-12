Посмертная критика Задорнова привела в ярость Слепакова

Известный юморист и продюсер Сергей Слепаков вступился за Михаил Задорнова, который умер от рака 10 ноября. Журналист Юрий Сапрыкин обрушился с критикой на покойного.

Реакция Слепакова появилась в социальной сети Facebook. Он фактически пришел в ярость от нападок со стороны Сапрыкина.

Журналист выразил мнение, что Задорнов был автором одной темы. Он якобы строил большинство своих выступлений на восхищении русской смекалкой и унижении американцев. Артист делал это весьма пошло и поверхостно, уверен автор разгромной статьи.

Слепаков резко ответил на критику Сапрыкина. "Я не являюсь поклонником творчества Михаила Задорнова и никогда не участвовал в интернетовской полемике, но, как человек, занимающийся юмором, решил написать несколько строк", – начал он.

По мнению продюсера, Задорнов был действительно блестящим сатириком. "Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну и еще лет восемь назад, на сотом повторе, давали нефиговые рейтинги каналу Рен-ТВ. Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача", – считает Слепаков.

Артист заявил, что Задорнов сильно отличался от своих коллег. "Он придумал крутой формат для своих выступлений – его хэштэг "американцы тупые" работал железно и был зонгом. Если кто-то, типа Юрия Сапрыкина, не понимает в чем прикол, я объясню: на самом деле, Задорнов троллил не американцев, а нас, но просто делал это так, чтобы нам не было обидно", – объяснил Слепаков.

Напомним, сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября. Он вел продолжительную борьбу с раком.

По предварительным данным, смертельное заболевание выявили слишком поздно: когда юмористу поставили диагноз, опухоль уже развилась до последней стадии. Как пиали Dni.Ru, похоронят артиста в Латвии рядом с отцом.