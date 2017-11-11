Михаил Задорнов записал прощальное видео

Сатирик Михаил Задорнов нашел способ попрощаться с поклонниками. Юморист записал трогательное видео.

Ролик обнародовал соавтор Михаила Задорнова Гарри Польский. Под звуки "Лунной сонаты" сатирик читает стихи Евгения Евтушенко "Идут белые снеги". Видео снял Польский.

По сюжету ролика, Задорнов гуляет зимой по деревенскому двору. Слова "Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя" сочетаются с кадрами медленно падающего снега.

Трогательное стихотворение Евтушенко из уст сатирика звучит, как прощание: "Идут белые снеги... И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду".

"Слишком рано, Михаил Николаевич, слишком рано", – подписал Гарри Польский видео, разместив его на своей странице в соцсети.

Как писали Dni.Ru Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Похоронят сатирика в Латвии в одной могиле с отцом. Это была последняя воля самого юмориста.