Друг рассказал о последних днях Задорнова
"Его последние дни особо свидетельствуют об этом его качестве. Только мужественный человек может принять приговор судьбы, как неизбежность, и встретить переход в вечность с достоинством и смирением", – заявил Зотов.
Прокомментировал протоиерей и последнюю волю сатирика, подтвердив, что Задорнова похоронят в могиле отца. А отпевание пройдет в том же храме, где юмориста крестили.
"Михаила крестил протоиерей Леонид Абашев в рижском храме Св. Александра Невского почти тридцать лет тому назад. Михаила и отпоют в этом же храме, и похоронят в Юрмале. На кладбище, где похоронены его родители", – отметил протоиерей.
Подтвердил Зотов и информацию о том, что перед смертью Задорнов позаботился о своей душе. "Перед кончиной, Михаила соборовали, ранее исповедовали и причастили. Его семья, и мы, его друзья, рижане, были рядом... Поддерживали, по мере сил, и молились о нем. Молимся и ныне, и впредь", – цитирует "Комсомольская правда" друга сатирика.
Как писали Dni.Ru, Михаил Задорнов скончался 9 ноября после продолжительной борьбы с раком. Ему 69 лет.
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