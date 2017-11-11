Друг рассказал о последних днях Задорнова

Друг Михаила Задорнова протоиерей Алексей Зотов рассказал о борьбе сатирика с онкологическим заболеванием. По словам священника, юморист был очень мужественным человеком.

"Его последние дни особо свидетельствуют об этом его качестве. Только мужественный человек может принять приговор судьбы, как неизбежность, и встретить переход в вечность с достоинством и смирением", – заявил Зотов.

Прокомментировал протоиерей и последнюю волю сатирика, подтвердив, что Задорнова похоронят в могиле отца. А отпевание пройдет в том же храме, где юмориста крестили.

"Михаила крестил протоиерей Леонид Абашев в рижском храме Св. Александра Невского почти тридцать лет тому назад. Михаила и отпоют в этом же храме, и похоронят в Юрмале. На кладбище, где похоронены его родители", – отметил протоиерей.

Подтвердил Зотов и информацию о том, что перед смертью Задорнов позаботился о своей душе. "Перед кончиной, Михаила соборовали, ранее исповедовали и причастили. Его семья, и мы, его друзья, рижане, были рядом... Поддерживали, по мере сил, и молились о нем. Молимся и ныне, и впредь", – цитирует "Комсомольская правда" друга сатирика.

Как писали Dni.Ru, Михаил Задорнов скончался 9 ноября после продолжительной борьбы с раком. Ему 69 лет.