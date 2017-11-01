Панин вплел Пугачеву в пакостные гей-разборки с Галкиным

Актер матом высказался о юмористе. И продолжил сериал, за которым все следят.

Конфликту на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным нет конца. Случился он из-за слов Алексея Панина "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", адресованные Максиму Галкину.Актер специально подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

Репортеры тут же атаковали мужа Примадонны, мол, неужели, действительно, он спит с мужчинами. Он решил ответить всем и сразу – записал остроумные дерзкие стихи:

"Собрались тут журналисты

Вокруг Панина толпой:

"Как прощупал пародиста,

Что он тоже голубой?



Как еще ты не забанил,

Как про Галкина узнал?"

И ответил гордо Панин:

"Не из пальца высосал!

Я давно актер от бога,

Там я сделал все, что мог,

И теперь моя дорога –

Рас******* недотрог.

Если ты одет прилично,

Если с бабушкой живешь,

Ты не спрячешься в обличье,

Я раскрою твою ложь!"



Максим думал, что таки уложил Панина на лопатки и поставил точку в этом пакостном гей-скандале. Но ни тут-то было! Алексей Панин вынул козырь из рукава и разразился матерной саркастической поэмой. Процитировать ее целиком запрещает законодательство – много нецензурных слов. Вот лишь небольшой фрагмент:

"Ты, прости, меня, Максимка,

Что тебя я обругал,

Ты, конечно, не ******,

Ты, конечно, натурал.

Вот меня бес и попутал,

Брякнул с дуру, сгоряча,

Жаль, что Аллу вплел бездумно

В эту глупость. На ***?

Поклонники запасаются попкорном и продолжают следить за этим сериалом под названием "Разоблачи гомосексуалиста". Следующий ход – за молодым мужем Примадонны. Теперь и она сама стала, как видно, действующим лицом.