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Панин вплел Пугачеву в пакостные гей-разборки с Галкиным

Алексей Панин, Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Dni.Ru
Актер матом высказался о юмористе. И продолжил сериал, за которым все следят.
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Конфликту на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным нет конца. Случился он из-за слов Алексея Панина "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", адресованные Максиму Галкину.Актер специально подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Репортеры тут же атаковали мужа Примадонны, мол, неужели, действительно, он спит с мужчинами. Он решил ответить всем и сразу – записал остроумные дерзкие стихи:

"Собрались тут журналисты
Вокруг Панина толпой:
"Как прощупал пародиста,
Что он тоже голубой?

Как еще ты не забанил,
Как про Галкина узнал?"
И ответил гордо Панин:
"Не из пальца высосал!

Я давно актер от бога,
Там я сделал все, что мог,
И теперь моя дорога –
Рас******* недотрог.

Если ты одет прилично,
Если с бабушкой живешь,
Ты не спрячешься в обличье,
Я раскрою твою ложь!"

Максим думал, что таки уложил Панина на лопатки и поставил точку в этом пакостном гей-скандале. Но ни тут-то было! Алексей Панин вынул козырь из рукава и разразился матерной саркастической поэмой. Процитировать ее целиком запрещает законодательство – много нецензурных слов. Вот лишь небольшой фрагмент:

"Ты, прости, меня, Максимка,
Что тебя я обругал,
Ты, конечно, не ******,
Ты, конечно, натурал.

Вот меня бес и попутал,
Брякнул с дуру, сгоряча,
Жаль, что Аллу вплел бездумно
В эту глупость. На ***?

Поклонники запасаются попкорном и продолжают следить за этим сериалом под названием "Разоблачи гомосексуалиста". Следующий ход – за молодым  мужем Примадонны. Теперь и она сама стала, как видно, действующим лицом.

Автор: Иван Губкин1 ноября 2017, 21:56
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