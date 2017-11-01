Панин вплел Пугачеву в пакостные гей-разборки с Галкиным
Конфликту на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным нет конца. Случился он из-за слов Алексея Панина "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", адресованные Максиму Галкину.Актер специально подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".
Репортеры тут же атаковали мужа Примадонны, мол, неужели, действительно, он спит с мужчинами. Он решил ответить всем и сразу – записал остроумные дерзкие стихи:
"Собрались тут журналисты
Вокруг Панина толпой:
"Как прощупал пародиста,
Что он тоже голубой?
Как еще ты не забанил,
Как про Галкина узнал?"
И ответил гордо Панин:
"Не из пальца высосал!
Я давно актер от бога,
Там я сделал все, что мог,
И теперь моя дорога –
Рас******* недотрог.
Если ты одет прилично,
Если с бабушкой живешь,
Ты не спрячешься в обличье,
Я раскрою твою ложь!"
Максим думал, что таки уложил Панина на лопатки и поставил точку в этом пакостном гей-скандале. Но ни тут-то было! Алексей Панин вынул козырь из рукава и разразился матерной саркастической поэмой. Процитировать ее целиком запрещает законодательство – много нецензурных слов. Вот лишь небольшой фрагмент:
"Ты, прости, меня, Максимка,
Что тебя я обругал,
Ты, конечно, не ******,
Ты, конечно, натурал.
Вот меня бес и попутал,
Брякнул с дуру, сгоряча,
Жаль, что Аллу вплел бездумно
В эту глупость. На ***?
Поклонники запасаются попкорном и продолжают следить за этим сериалом под названием "Разоблачи гомосексуалиста". Следующий ход – за молодым мужем Примадонны. Теперь и она сама стала, как видно, действующим лицом.
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