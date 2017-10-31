Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала

Примадонна пообещала жить с гомосексуалистом. Но юморист – не тот случай.

Слова Алексея Панина "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", адресованные Максиму Галкину, были подобны грому среди ясного неба. Актера возмутила шутка юмориста о портфелях, которые звезды могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению мужа Пугачевой, стал бы Панин.

"Я понимаю, когда на тему собак пытаются шутить люди-пэтэушники. Ладно, если бы тему секса затронул, чулок... Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление", – подчеркнул актер.

Поклонники заняли позицию Панина – мол, правильно делает, что срывает маски. А вот артисты встали на защиту Галкина. В свое время Михаил Задорнов якобы застал Максима Галкина и Сергея Дроботенко "за занятием", которое "так шокировало", что он "пулей выскочил оттуда", а теперь пошел на попятную.

"Даже не знаю, откуда это взялось, – вздохнул сатирик. – Меня часто спрашивают: "Правда, что Галкин и Дроботенко – геи?" Никогда ничего подобного не замечал. Наоборот, на гастролях не раз был свидетелем свиданий Дроботенко и Галкина с девушками. Они настоящие мужики".

Алла Пугачева тоже была вынуждена вмешаться в этот грязный гей-скандал. Говорили, что в 1991 году она пообещала умиравшему шведу-гомосексуалисту Якобу Далину спеть с гей-хором (выполнила просьбу в 1999-м, выступив в консерватории с первым гей-хором Америки) и выйти замуж за гея. Однако Галкин, по ее словам, не тот случай: "Нет, с Максимом получается по-другому. Он мужик. А что касается клятвы Якобу, это была шутка".



Сам "мужик Галкин" был немногословен. "Не думаю, что должен отчитываться: мол, да, мы с Аллой – муж и жена. Хотя на самом деле так и есть", – цитирует благоверного Примадонны журнал "Тайны звезд".