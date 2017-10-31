Галкин дерзко высмеял Панина после тошнотворного гей-скандала
Слова Алексея Панина "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", адресованные Максиму Галкину, были подобны грому среди ясного неба. Актер специально подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".
Журналисты тут же атаковали мужа Примадонны, мол, неужели, действительно, он спит с мужчинами! Юмористу это наглое вторжение в частную жизнь обрыдло. Он решил ответить всем и сразу – записал остроумные дерзкие стихи, в которых-таки уложил Панина на лопатки. И поставил точку в этом тошнотворном гей-скандале.
Огорошил Кевин Спейси,
Заявив тут без причин:
Сколь веревочка ни вейся –
Он любил всегда мужчин.
Непонятно – почему,
Неподвластно и уму...
Ну и новость, твою мать,
Тут ответ могу я дать.
Все серьезно, ты не смейся,
Испугался Кевин Спейси,
То, что Панин может первым
Его гомиком назвать.
Он в чулках, во всеоружье,
Передернув лихо ствол,
Ищет ******* снаружи,
Ведь внутри себя нашел.
Чует он латентных сразу –
Признак виден его глазу,
Голой пиською шныряет,
Ищет, кто здесь вытворяет
С мужиками беспредел.
Собрались тут журналисты
Вокруг Панина толпой:
"Как прощупал пародиста,
Что он тоже голубой?
Как еще ты не забанил,
Как про Галкина узнал?"
И ответил гордо Панин:
"Не из пальца высосал!
Я давно актер от бога,
Там я сделал все, что мог,
И теперь моя дорога –
Расхреначить недотрог.
Если ты одет прилично,
Если с бабушкой живешь,
Ты не спрячешься в обличье,
Я раскрою твою ложь!
Что там Галкин!
Я к Роналду подберусь,
Тихо спрячусь я за штангой,
Каминг-аутом займусь!"
Стало легче Алексею,
Когда, что хотел, сказал,
Он спасет теперь Россию!
Ну, хотя б через анал...
Интересно, что Панину такой ответ очень понравился. "Максим, посмотрел твой ответ в Инстаграме, ты очень талантливый человек, это очень круто!" – обратился актер к юмористу на своей странице в социальной сети. Судя по улыбке довольной дочери Алексея, она тоже оценила шутку.
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