Галкин дерзко высмеял Панина после тошнотворного гей-скандала

Юморист в стихах обратился к актеру после обвинения в связи с мужчинами. Кажется, на этом в конфликте звезд можно поставить точку.

Слова Алексея Панина "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", адресованные Максиму Галкину, были подобны грому среди ясного неба. Актер специально подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

Журналисты тут же атаковали мужа Примадонны, мол, неужели, действительно, он спит с мужчинами! Юмористу это наглое вторжение в частную жизнь обрыдло. Он решил ответить всем и сразу – записал остроумные дерзкие стихи, в которых-таки уложил Панина на лопатки. И поставил точку в этом тошнотворном гей-скандале.

Огорошил Кевин Спейси,

Заявив тут без причин:

Сколь веревочка ни вейся –

Он любил всегда мужчин.

Непонятно – почему,

Неподвластно и уму...

Ну и новость, твою мать,

Тут ответ могу я дать.

Все серьезно, ты не смейся,

Испугался Кевин Спейси,

То, что Панин может первым

Его гомиком назвать.

Он в чулках, во всеоружье,

Передернув лихо ствол,

Ищет ******* снаружи,

Ведь внутри себя нашел.

Чует он латентных сразу –

Признак виден его глазу,

Голой пиською шныряет,

Ищет, кто здесь вытворяет

С мужиками беспредел.

Собрались тут журналисты

Вокруг Панина толпой:

"Как прощупал пародиста,

Что он тоже голубой?

Как еще ты не забанил,

Как про Галкина узнал?"

И ответил гордо Панин:

"Не из пальца высосал!

Я давно актер от бога,

Там я сделал все, что мог,

И теперь моя дорога –

Расхреначить недотрог.

Если ты одет прилично,

Если с бабушкой живешь,

Ты не спрячешься в обличье,

Я раскрою твою ложь!

Что там Галкин!

Я к Роналду подберусь,

Тихо спрячусь я за штангой,

Каминг-аутом займусь!"

Стало легче Алексею,

Когда, что хотел, сказал,

Он спасет теперь Россию!

Ну, хотя б через анал...

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Окт 31 2017 в 6:12 PDT

Интересно, что Панину такой ответ очень понравился. "Максим, посмотрел твой ответ в Инстаграме, ты очень талантливый человек, это очень круто!" – обратился актер к юмористу на своей странице в социальной сети. Судя по улыбке довольной дочери Алексея, она тоже оценила шутку.