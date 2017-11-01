Замешанной в гей-скандале звезде "Голоса" нагрубили и пнули

Градский даже не предполагал, во что втягивает членов команды. В итоге номер стал самым обсуждаемым на проекте.

Продюсеры и режиссер вокального суперпроекта Первого канала "Голос", вероятно, не предполагали, что номер Светланы Сыропятовой и Дмитрия Янковского на детскую песню "Голубой щенок" окажется одним из самых скандальных. Дело в том, что артист из Нидерландов Мауриц Бриет неправильно понял смысл выступления, поставленного наставником Александром Градским. Мэтр и сам не предполагал, во что втягивает членов команды.

Иностранец подумал, что Градский решил сделать в вступлении акцент на геях. Тем более, зал скандировал "Голубой – наш герой". Уверенный, что стал свидетелем настоящего скандала, певец из Нидерландов даже снял происходящее на телефон, чтобы после показать коллегам.

Все произошедшее стало неожиданностью и для Светланы Сыропятовой. "Александр Борисович ошарашил нас это идеей и сразу предупредил: "Будет сложно. Номер – актерский!", – рассказала участница "Голоса". – У меня был шок. Потому что надо было менять костюмы, образа, голоса, играть и петь".

23-летняя Сыропятова долгое время работала в школе учителем музыки. И скандальный номер сделал ее настоящей знаменитостью среди коллег и учеников. "После эфира зашла в школу, меня встретили как настоящую звезду: облепили, фотографировались. Больше всего повезло двоечникам – у них в дневниках есть мои автографы".





Правда, такие теплые отношения с учениками складывались у нее не всегда. Вначале ее даже пинали! "Первые два- три месяца старшеклассники считали меня новой ученицей. Один даже нагрубил, толкнул. Но потом и цветы дарили, и дома провожали, и караулили у дома. И звонили, и писали. Было сложно отбиться", – цитирует Светлану журнал "Телепрограмма".

