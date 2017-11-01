Друг о захвате Джигарханяна полицией

Друг прокомментировал скандальную информацию, согласно которой Армена Джигарханяна задержала полиция во время его попытки попасть в квартиру, оформленную на молодую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Артур Согомонян заявил, что никакой полиции не было.

Артур Согомонян назвал "очередной ложью" сообщения о том, будто Армена Джигарханяна "повязала" полиция, когда он хотел вместе со своим более молодым приятелем вскрыть замки квартиры на Молодогвардейской улице, где актер жил с женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

"Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было", – цитируют Согомоняна РИА Новости.

Друг Джигарханяна подчеркнул, что его в этот момент рядом с актером не было. "Я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи", – сообщил мужчина. А еще Согомонян попросил журналистов не копаться в личной жизни Джигарханяна. "Ему это больно, Армен Борисович не заслуживает к себе такого отношения", – заявил друг прославленного артиста.

Напомним, о том, что якобы Джигарханян и Согомонян пытались проникнуть в квартиру актера, рассказала журналистам близкая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской. "Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет. А он вместе со своим другом Артуром Согомоняном хотели вскрыть замки, взломать дверь и проникнуть туда. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства", – сообщила женщина.