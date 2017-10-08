Заворотнюк заинтриговала снимком с Тарасовой
"Женщина-легенда, неповторимая и непревзойденная Татьяна Анатольевна Тарасова! И я в коньках, со всем своим трепетом к любимому виду спорта)) А вот по какому поводу мы сегодня встретились, расскажу позже:)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Анастасия Заворотнюк.
Подписчиков актрисы это сообщение тут же заинтриговало. Они вспомнили, что дамы уже работали вместе – на программе "Ледниковый период" и предположили, что речь может идти о новом сезоне шоу или же о новом проекте, связанном с фигурным катанием. "Новый сезон Ледникового периода?", "неужели новый сезон! так его ждем!", "Заинтриговали!😚🌷", "Эх, заинтриговали, красавица! Будем ждать от Вас интересностей!", – делились своими впечатлениями читатели.
Самые внимательные комментаторы заметили, что на снимке Анастасия Заворотнюк обута в коньки. Впрочем, до предположений, что актриса решила круто сменить род деятельности и внезапно начать карьеру фигуристки, не дошло.
Напомним, шоу "Ледниковый период" транслировалось на Первом канале с 2006 по 2016 годы. При этом первый сезон назывался "Звезды на льду", а "Ледниковые периоды" стартовали сразу со второй части.
Бессменным председателем жюри была Татьяна Тарасова. Успела поработать с ней и Анастасия Заворотнюк. Кроме того, она была ведущей похожего проекта на Первом канале под названием "Лед и пламень", где фигурное катание также оценивала Татьяна Тарасова.
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