Заворотнюк сообщила о третьей беременности

В Сети обсуждают третью беременность Анастасии Заворотнюк. Представитель актрисы прокомментировал слухи.

Поводом для информации об интересном положении 46-летней Анастасии Заворотнюк послужила фотография актрисы, которую та опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.На снимке улыбающаяся актриса запечатлена с тарелкой салата в легком открывающем плечи белом платье на бретелях. Поклонники обратили внимание на то, как лежит наряд актрисы в районе живота. Фанаты пришли к выводу, что Анастасия ждет третьего ребенка.

Журналисты немедленно подхватили тему и разнесли ее по всему русскоязычному интернету. Однако репортеры решили связаться с самой Анастасией, чтобы выяснить, действительно ли она находится в интересном положении. Директор актрисы по имени Марина опровергла слухи, заявив, что Заворотнюк не беременна, передает Woman.ru.

Отметим, что Анастасия счастливая мать двух детей: 19-летней дочери Анны и 17-летнего сына Майкла. А вот у ее супруга, фигуриста и тренера Петра Чернышева, насколько известно журналистам, детей нет.

Напомним, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев оформили отношения в 2008 году. Причем то обстоятельство, что у обоих плотные рабочие графики не смутило влюбленных. "Ну, мы правила игры выяснили сразу, "на берегу" – еще до свадьбы, почти восемь лет назад. Мы понимали, что у обоих есть любимая работа, которая требует постоянных передвижений, и часто от нас не зависит, куда и когда мы полетим завтра. Но, может быть, мы поэтому так хорошо друг к другу относимся столько лет", – в недавнем интервью отметила Заворотнюк.