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Навка провела ночь с мужем Заворотнюк

Татьяна Навка. Фото: пресс-служба
Едва закончив танцевать на льду Кармен, Татьяна Навка переключилась на образ пушкинской Людмилы. Русланом стал фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, с которым Навка репетирует даже ночью.

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Рабочий график Татьяны Навки расписан на месяцы вперед. Сейчас фигуристка с головой погружена в работу над ледовым мюзиклом "Руслан и Людмила", основой которого является бессмертная поэма Александра Пушкина. Татьяна на льду воплотит образ главной героини произведения, а вот ее избранника представит известный фигурист Петр Чернышев.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Спортсмены настолько погружены в подготовительный процесс. что проводят на льду не только дневные часы, но и ночные. Об этом сообщила сама Татьяна Навка. Фигуристка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с коллегой. "👥 Ночь . Работаем 💪🏽" – коротко подписала кадр Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Многочисленные поклонники пришли в восторг от неожиданного дуэта, ведь мало кто может представить Татьяну без ее бессменного партнера Романа Костомарова. Однако в данном проекте фигурист участия не принимает.

"Как же я люблю Петра Чернышова! Жаль, что очень редко можно увидеть его выступления", "Самый красивый Руслан", "Мо-лод-цы! Терпения и удачи!!! И здоровья!", "Какой же Руслан!!! Такая энергетика!!! Красавчики!!! Респект человеку, определившему роль Руслана!!!", "Какие молодцы Татьяна и Петр Так трудиться И как ему идет эта роль Почему редко видим Петю на льду ? Такой талант!!!!", "Чернышёв это талантище !!!! 🤗🤗🤗", "Удачи Вам в этом проекте и во всём остальном! Танечка, Вы прекрасны и великолепны в любом образе. И с Петром тоже подарите нам незабываемые впечатления!!! Я люблю Вас!!!" – осыпали комплиментами Навку и Чернышева фанаты.

Недавно фигуристка так высказалась о своей работе: "Счастье в том, чтобы находить новые идеи, ставить новые цели, покорять новые вершины, когда, казалось бы, уже добился всего, о чем только можно мечтать".

Автор: Наталья Аряева21 сентября 2017, 15:33
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