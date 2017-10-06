Взрослого сына Юрия Лозы назвали красавчиком

Юрий Лоза вместе с сыном Олегом дал интервью Борису Корчевникову. Зрительницы пришли в восторг от внешности наследника артиста, а некоторые даже сравнили его с молодым Брэдом Питтом.

Некогда известный певец, автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". В последнее время имя Лозы снова на слуху в связи с его резкими комментариями относительно современных реалий. Впрочем, на шоу певец выразил недоумение относительно того, зачем акцентировать внимание на его словах, которые вырывают из контекста, а потом раздувают, делая из этого шумиху.

Тем не менее, Лоза признался, что всегда высказывается искренне и выразил уверенность, что люди читают только заголовки. Далее Юрий в очередной раз раскритиковал события, которые происходят в мире, однако на сей раз досталось даже Петру I.

Впрочем, артист высказался и о тех людях, которые ему симпатичны. Ими оказались космонавт Юрий Гагарин, которого Лоза считает легендой и настоящим героем, и сатирик Михаил Жванецкий, чьим талантом он искренне восхищается. А еще Юрий очень любит своего сына Олега.

31-летний наследник исполнителя тоже появился в студии. Олег Лоза отметил, что его никогда не сравнивали с именитым отцом, поскольку они работают в разных областях. Отметим, что наследник Лозы является оперным певцом и педагогом. Впрочем, Юрий признался, что финансово помогал сыну, когда тот учился, и давал советы. Сейчас же, по словам Лозы, сын сам ему дает советы.

Интересно, что зрительницы пришли в восторг от Олега Лозы. В комментариях к видео множество отзывов, в которых те расхвалили внешность оперного артиста, а кто-то и вовсе сравнил его с молодым Брэдом Питтом и Дмитрием Хворостовским. "Ух, какой красавчик сынок у Лозы-то оказывается))))", "Олежка прям прелесть!", "Ого! Ну и сынок у Лозы!! Прям слюну пустила!" – высказались комментаторы.