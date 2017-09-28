Юрий Лоза скорбит по умершему создателю Playboy
"Отношение к Playboy всегда было неоднозначным во всем мире. Однако если сегодня посмотреть на журнал, то это развлекаловка в чистом виде. Если сравнивать с другими современными журналами, то по нынешним меркам это просто пуританское издание", – заявил Юрий Лоза.
При этом музыкант подчеркнул особый вклад Хью Хефнера в моральные ценности общества. Как отметил Лоза, создатель Playboy призывал мужчин относиться к женщинам как "к чему-то очень красивому", передает URA.RU.
По мнению музыканта, Хефнер очень ценил внешнюю привлекательность дам. "Хотя надо признать, что многие из девушек, которые снимались в Playboy, в обычной жизни были вполне заурядными", – добавил Лоза.
Кроме того, музыкант отметил, что Хефнер был сторонником традиционных сексуальных отношений. "Playboy всегда настаивал на том, что мальчики должны дружить с девочками – и никак иначе. Хефнер не считал допустимыми гомосексуальные отношения", – добавил Лоза.
RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 сентября 2017 г.
Тем временем, во всем мире знаменитости скорбят по королю эротики Хефнеру."Покойся с миром, легендарный Хью Хефнер! Для меня было такой большой честью быть частью команды Playboy! По тебе будут сильно скучать. Люблю тебя, Хеф!" – написала у себя в Twitter скандальная теледива Ким Кардашьян.
Светская льцица Пэрис Хилтон также опечалена смертью бизнесмена. "Он был легендой, инноватором и уникальной личностью. Мы провели вместе отличное время, и у меня много прекрасных воспоминаний. Я буду скучать по нему", – написала она.
So sad to hear the news about @HughHefner. �� #RIPHef pic.twitter.com/IQiEYhMfvf— Paris Hilton (@ParisHilton) 28 сентября 2017 г.
Напомним, 28 сентября в США скончался основатель самого известного журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер. Мужчине был 91 год.
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