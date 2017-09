Юрий Лоза скорбит по умершему создателю Playboy

"Отношение к Playboy всегда было неоднозначным во всем мире. Однако если сегодня посмотреть на журнал, то это развлекаловка в чистом виде. Если сравнивать с другими современными журналами, то по нынешним меркам это просто пуританское издание", – заявил Юрий Лоза.

При этом музыкант подчеркнул особый вклад Хью Хефнера в моральные ценности общества. Как отметил Лоза, создатель Playboy призывал мужчин относиться к женщинам как "к чему-то очень красивому", передает URA.RU.

По мнению музыканта, Хефнер очень ценил внешнюю привлекательность дам. "Хотя надо признать, что многие из девушек, которые снимались в Playboy, в обычной жизни были вполне заурядными", – добавил Лоза.

Кроме того, музыкант отметил, что Хефнер был сторонником традиционных сексуальных отношений. "Playboy всегда настаивал на том, что мальчики должны дружить с девочками – и никак иначе. Хефнер не считал допустимыми гомосексуальные отношения", – добавил Лоза.

