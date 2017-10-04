Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной

Эксклюзив Особое мнение Интервью Шурыгина устроила пьяную лесби-вечеринку Невеста Тимати шокировала рассказом про отца

Выбор читателей

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
партнеры
Среда 4 октября
Лента новостей
17:37
В Конго в авиакатастрофе погибли россияне
17:27
Как перестать быть жертвой и начать жить
17:24
В центре Москвы эвакуировали кафе
17:23
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
16:52
"ЕР" собрала на местные дома культуры дополнительный миллиард
16:38
Минобороны пристыдили за пилотку вермахта
16:38
Госдума защитит авиапассажиров
16:29
В Коми египтянина осудили за нападение на полицейского
15:49
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г. о. Шаховская и Воскресенском районе
15:48
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
15:29
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
15:17
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
15:14
Путин сделал одолжение Порошенко
15:01
Курящего на заправке водителя проучили огнетушителем (видео)
14:47
Соловьев осадил возмущенного Познера
14:44
Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
14:39
Британцы впервые за много лет выдали россиянина
14:36
Москвич пожаловался в полицию на плохую работу путаны
14:20
В Москве нашли тело девушки и отрубленную голову мужчины
14:15
Плененного "ИГ" россиянина опознали родственники
14:09
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
13:57
Как Путин отметит 65-летие
13:15
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
13:06
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
12:46
Студент убил дюжину фазанов в парке Горького
12:46
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
12:28
В Вологде пьяная мать покалечила младенца
12:23
Опубликован список лучших школ России
12:15
Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
11:57
У супермаркета в Москве нашли отрезанные ноги
11:51
На Рублевке у сына миллиардера украли часы за два миллиона
11:31
Города России померились длиной и кривизной улиц
11:27
В Париже прогремел взрыв
11:24
Германия объявила охоту на Меркель
11:24
Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
11:14
В Челябинске женщина выпала из автобуса на ходу (видео)
10:52
Известный пианист сыграл "Это все Россия" и умер за роялем
10:51
7 мифов о пластике век
10:49
Бывший спортсмен сменил пол и стал балериной
10:48
Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
10:44
В Москве объявлен желтый уровень опасности
10:16
В квартире на юге Москвы нашли мумию
10:12
Американцы раскрыли секрет семейного счастья
10:08
На "Комсомольской" в метро Москвы появились мобильные кассиры
10:01
Собчак дала рекомендацию Поклонской
09:51
Когда в Москве откроются катки
09:44
Москвичи пережили самую холодную с начала осени ночь
09:41
Пять заблуждений о женах олигархов
09:35
Старую технику москвичей уничтожат боевые роботы
09:31
Смартфоны на Android отстали от iPhone X на два года
09:29
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
09:28
Блондинка из Минобороны Украины шокировала развратными фото
09:22
Московский банк лишился лицензии
09:03
Российские космонавты похвалили сторонников теории плоской Земли
08:48
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
08:42
На премии ТЭФИ разгорелся скандал
08:41
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
08:39
Сонный парадокс материнского счастья
08:15
Россиянам обещают дополнительный выходной за прививку
07:59
В порту в Омске произошел взрыв
22:21
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
22:04
81-летняя Дружинина показала роскошную фигуру в купальнике
22:02
Арина Шарапова начинает жизнь заново
21:56
Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика
21:54
Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
21:45
Брошенный сын рассказал о страшной мести Германовой
21:29
Самые красивые девушки Рунета
21:11
Чубайс будет торговать умными мопедами
21:09
Наказание за задержку и отмену рейсов ужесточат
20:53
Звезда "Дома-2" занялась эскорт-услугами от голода
20:52
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
20:45
Осин сказочно похорошел рядом с Борисовой
20:38
Жуткое фото подсудимого Улюкаева
20:37
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева
19:58
Путин посмеялся над президентом "Зенита"
19:41
Барановская блеснула на красной дорожке
19:40
Путин доверил Васильеву Дагестан
19:37
Под Хабаровском мужчину зарезали из-за бутылки водки
19:25
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником
19:15
Россиянин отдал неизвестной колдунье миллион за приворот жены
18:59
Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма
18:54
При крушении самолета в Казахстане погибли пять человек
18:46
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
18:25
Истязавший жену помор пытался задушить пасынка подушкой
18:08
Главные опасности курения для женского здоровья
17:59
На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство
17:44
В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников
17:40
Тысяча саудитов заселила окрестности Кремля
17:30
Насильник задушил жертву после выхода из тюрьмы
17:10
Самбурская ошеломила фотографией с ребенком
17:08
Под Алма-Атой пропал самолет
16:59
Под Новгородом сожитель насмерть забил женщину из-за сна
16:51
Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении
16:39
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе
16:38
В Германии умер бывший президент Ирака
16:31
Путина обвинили в расколе Испании
16:27
На кладбище в Москве произошла перестрелка
16:16
Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
16:09
У Собчак нашлась "сестра-близнец"
16:07
Высоцкая побила известную ведущую
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Мария Максакова вернулась домой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
Шоу-бизнес

Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной

Никита Джигурда. Фото: Любовь Порываева/Dni.Ru
Актер и шоумен поведал Dni.Ru, что на самом деле связывает его с итальянкой Донной Луной. СМИ приписали роман актеру с таинственной дамой. По словам же Никиты Борисовича, его возлюбленная Марина Анисина знает об этой женщине.
прочитано 1988 раз

Джигурда отметил, что познакомился с эзотериком и философом Донной Луной на передаче телеканала "Ностальгия". "Она уникальная. Я впервые встретил за последнее время женщину, которая меня так поразила. У нас с ней общие духовные эзотерические интересы", – признался артист.

ПО ТЕМЕ

Джигурда в белом халате обратился к Панину с просьбой

Директор надевала халат Анисиной и соблазняла Джигурду

Джигурда посмеялся над позором Малахова

Сюжеты Крушение "Невского экспресса"

Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Никита Борисович рассказал, кто же такая эта таинственная дама. "В 17 лет она уехала из Белоруссии в Италию, где нашла своего отца-миллионера. Вот уже 40 лет она живет в Европе, Италии. Донна Луна – ее посвященное имя. Она настолько глубоко владеет эзотерическими знаниями, что я был сразу ею очарован", – поведал шоумен.

А вот слухи о том, что у него роман с итальянкой, Джигурда опроверг, объяснив их происками недругов. "Это лживый информационный вброс. Это бред травмированного сознания, видимо. У нас платонические, творческие отношения с Луной", – заявил он. "И, конечно же, вранье, что Донна у меня ночевала, и Марина выгоняет меня из-за этого из квартиры", – добавил актер.

По словам звезды, сразу после своего знакомства с Луной он сообщил об этом Марине Анисиной, чтобы та не волновалась и не ревновала. "Ни о каких постельных взаимоотношениях с Донной речи быть не может. Я остаюсь верен Марине. А танцевать я могу с кем хочу, это она мне разрешает", – заверил Никита Борисович.

Актер отметил, что у них с Анисиной прекрасные отношения и измены ей он не допускает даже в мыслях. Поскольку Марина находится во Франции, а он – в Москве, они ежедневно созваниваются. Джигурда напомнил, что все лето провел с экс-супругой и детьми.

Автор: Людмила Фоканова4 октября 2017, 16:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин душевно провел вечер с Джигурдой

567

комментарии

Политика

Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
Германия объявила охоту на Меркель
Путин доверил Васильеву Дагестан
Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт

Проишествия

Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева

Lifestyle

Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Соловьев осадил возмущенного Познера
Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Шоу-бизнес

Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки

Марина Анисина выгоняет экс-супруга из дома
Шоу-бизнес

После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло

Балерина ждала покупку два месяца
Шоу-бизнес

У Караченцова обнаружили новую опухоль

Медики проводят исследования образования
Шоу-бизнес

Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем

Анастасия Лисова показала беременный живот

Гороскоп

Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
Известный пианист сыграл "Это все Россия" и умер за роялем
Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru