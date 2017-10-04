Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной

Актер и шоумен поведал Dni.Ru, что на самом деле связывает его с итальянкой Донной Луной. СМИ приписали роман актеру с таинственной дамой. По словам же Никиты Борисовича, его возлюбленная Марина Анисина знает об этой женщине.

Джигурда отметил, что познакомился с эзотериком и философом Донной Луной на передаче телеканала "Ностальгия". "Она уникальная. Я впервые встретил за последнее время женщину, которая меня так поразила. У нас с ней общие духовные эзотерические интересы", – признался артист.

Никита Борисович рассказал, кто же такая эта таинственная дама. "В 17 лет она уехала из Белоруссии в Италию, где нашла своего отца-миллионера. Вот уже 40 лет она живет в Европе, Италии. Донна Луна – ее посвященное имя. Она настолько глубоко владеет эзотерическими знаниями, что я был сразу ею очарован", – поведал шоумен.

А вот слухи о том, что у него роман с итальянкой, Джигурда опроверг, объяснив их происками недругов. "Это лживый информационный вброс. Это бред травмированного сознания, видимо. У нас платонические, творческие отношения с Луной", – заявил он. "И, конечно же, вранье, что Донна у меня ночевала, и Марина выгоняет меня из-за этого из квартиры", – добавил актер.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Окт 1 2017 в 4:02 PDT

По словам звезды, сразу после своего знакомства с Луной он сообщил об этом Марине Анисиной, чтобы та не волновалась и не ревновала. "Ни о каких постельных взаимоотношениях с Донной речи быть не может. Я остаюсь верен Марине. А танцевать я могу с кем хочу, это она мне разрешает", – заверил Никита Борисович.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Окт 1 2017 в 8:51 PDT

Актер отметил, что у них с Анисиной прекрасные отношения и измены ей он не допускает даже в мыслях. Поскольку Марина находится во Франции, а он – в Москве, они ежедневно созваниваются. Джигурда напомнил, что все лето провел с экс-супругой и детьми.