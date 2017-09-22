Джигурда успокаивал Панина на диване

Никита Джигурда снялся в очередном ролике Алексея Панина "Хайповости". Причем скандально известный артист играл там роль психиатра, успокаивающего лежащего на диване актера.

Алексей Панин презентовал новый выпуск своего интернет-проекта "Хайповости", в котором вкратце и с матом рассказывает о последних новостях. На сей раз артист высказался об Олеге Тинькове, парке "Зарядье" и словесной битве популярных российских рэп-исполнителей.

Причем сюжеты прерывались на вставки, в которых Алексей Панин проходит прием у Никиты Джигурды, изображающего психоаналитика. "Вы хотели продолжения. Вы требовали Джигурду. Вы рекомендовали делать выпуски подлиннее и просили поменьше материться. Держите длинный выпуск с Джигурдой. За мат извините", – значится в подписи к ролику.

"Никита Борисыч, народ не знает, что ты по второму образованию психиатр", – объявил Панин в начале записи. Джигурда пытался успокоить своего пациента, то лежащего на диване, то сидящего в углу комнаты, и призывал его прекратить материться.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Сен 22 2017 в 12:07 PDT

При этом Никита в накинутом на плечи белом халате, с ручкой и бумагой в руках записывал за возбужденно рассказывающим о своих проблемах Алексее и демонстрировал олимпийское спокойствие. Которое, возможно, ему обеспечивали странные таблетки, с завидной регулярностью потребляемые в кадре Джигурдой. Также в достижении гармонии Никита советовал Алексею дергать себя за мочки ушей и говорить "Усса!", правильно дышать и медитировать. Однако у эмоционального Панина все эти способы не находили отклика.

Отметим, что зрители остались в восторге от дуэта Джигурды и Панина. По их мнению, у артистов получился очень удачный тандем. "Как ни крути, а есть талант у чувака и с самоиронией все в порядке)) сначала относился предвзято, но потом подписался!", "Панин и Джигурда дополняют друг друга в кадре))﻿", "Хороший выпуск, годные шутки имеются, игра Панина топ, и в очередной раз убедился, что Джигурда не псих, а просто талантливый актер)", "Ну вот и наступил Джигурдец Панину...﻿", "Добавь больше игры актеров это очень успокаивает и прям приятно смотреть на талантливых людей , а то тупых блогеров хватает бери игрой актерской !!!" – высказались зрители.