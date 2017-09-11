Директор надевала халат Анисиной и соблазняла Джигурду

Проверку на полиграфе в программе "На самом деле" в Дмитрия Шепелева прошли два брата Никиты Джигурды – родной Сергей и сводный Руслан, а также его экс-директор Антонина Саврасова. Женщина пришла в студию с разоблачением, но сама погорела на лжи.

Гости и эксперты попытались разобраться в скандальной истории развода одной из самых эпатажных пар российского шоу-бизнеса – Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Также на программе специалисты выяснили, мог ли актер подделать документы о наследстве миллионерши Людмилы Браташ.

Первыми проверку на детекторе лжи прошли братья Джигурды. По их словам, их знаменитый родственник вполне мог подделать документ ради того, чтобы завладеть имуществом. "Это все в его авантюрном характере. Еще в юности Никита подделал мой диплом, чтобы поступить в институт", – рассказал Сергей. Руслан добавил, что Никите в принципе нельзя давать в руки оригиналы документов, потому что тот может их элементарно потерять.

Также братья считают, что развод Джигурды и Анисиной вовсе не фикция, а реально свершившееся событие. Однако, по словам Сергея, сейчас Марина и Никита снова вместе. Он заверил, что причиной их расставания стали наркотики. "Они сейчас вместе, потому что Никита перестал употреблять наркотики… Она жить без него не может, но и с ним, когда он употребляет, тоже. Он становится неадекватный, и она его боится", – заявил брат Джигурды. Такого же мнения придерживает и Руслан. Эксперты подтвердили, что родственники говорят правду об отношениях звездной четы.

Затем в студию пришла бывшая директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова, которая уверяет, что артист виновен в подделке документов. Она заявила, что случайно стала свидетельницей разговора, где Марина Анисина говорила Никите Борисовичу о том, что завещание поддельное. В ходе разговора с полиграфологом выяснилось, что женщина поддерживала артиста после его развода с женой, но потом их отношения испортились.

"Вы пытались его соблазнить?", "Хотели ли вы занять место Марины Анисиной, если бы они действительно развелись?", – спросил специалист Роман Устюжанин. Женщина ответила на все вопросы отрицательно, но ее слова оказались ложью. Оказалось, что Саврасова действительно испытывала к артисту чувства и пыталась рассорить его с Анисиной. Было даже такое, что Антонина одевала домашний халат Марины, находясь в гостях у Джигурды. А вот по поводу разговора о подделке завещания, эксперт подтвердил, что экс-директор его слышала и сделали соответствующие выводы.

Напомним, Марина Анисина и Никита Джигурда объявили о разводе весной 2017 года, однако несколько месяцев спустя супруги воссоединились вновь. В июле Марина и Никита стали обладателями многомиллионного наследства Людмилы Браташ. Что касается отношений Джигурды с экс-директором, артист называет женщину "предательницей" и "шарлатанкой, которая распускает грязные слухи о его семье".