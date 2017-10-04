Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки

По некоторой информации, у Никиты Джигурды роман с итальянкой российского происхождения, которую зовут Донна Луна. Говорят, Марина Анисина выгоняет бывшего мужа из дома, куда тот привел новую возлюбленную.

Никита Джигурда познакомился с Донной Луной на съемках передачи про магию драгоценных камней. Женщина является дизайнером ювелирных украшений, она родом из России, хоть и живет в Италии. Донна увлекается мистикой и эзотерикой , поэтому неудивительно, что Никита быстро нашел с ней общий язык. Якобы после съемок Джигурда позвал Луну к себе в гости, та согласилась.

"У них романтические отношения. Она уже несколько дней гостит в его московской квартире. Точнее, это квартира его бывшей жены Марины Анисиной. Узнав про новую музу Никиты, Марина потребовала освободить жилье", – цитирует бывшего директора Джигурды Антонину Саврасову сайт "Комсомольская правда".

Однако, по словам женщины, у Никиты и Донны Луны не только личное притяжение, но и деловая заинтересованность. Якобы знойная итальянка собирается продвигать свою продукцию в России, а эпатажный артист лишний раз пропиарится.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Окт 1 2017 в 8:51 PDT

Впрочем, сам Никита Джигурда заявил, что верен своей экс-супруге Марине Анисиной. "Анисина – моя венчанная ЖЕНА! Я верен Ее ДушЕ. Но на физическом уровне мы разведенЫ по Её желанию! Так, что я танцую с кем хочу и как хочу... И в междуножные хРАмы женщин даже мыслей не допускаю заходить! Я сублимирую сексуальную энергию, позволяя себе в танце (и не только) обнимать, тискать – ТАНТРИТЬ и других БогИнь...😇" – заявил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram известный артист в подписи к видео, на котором запечатлен танцующим с Донной Луной. Причем во время танца Никита позволил себе сжать итальянку в объятиях и уткнуться ей в шею носом.