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Дима Билан назвал причину хронической бессонницы

Фото: instagram.com/bilanofficial
Популярный певец поделился с поклонниками радостью. Наконец-то исполнитель смог выспаться.
прочитано 300 раз

В настоящее время Дима находится в туре по городам России. Признание актера в том, что он недосыпает, заставило фанатов всерьез забеспокоиться о здоровье своего кумира.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Выяснилось, что Билан страдает нарушениями сна уже много лет. "Обычно совесть подъедает мои сны", – признался певец. "Или невыполненное домашнее задание, или эмоция внезапного счастья до ощущения взмаха качелей вниз", – делится звезда.

"Сегодня – один из тех редчайших моментов, когда вроде все успел и дела не кажутся одной большой кляксой, которую смыть, стереть никак невозможно, всегда остаются либо разводы, либо маленькие чернильные пятна – недоделки. Уснул спокойно, чего почти не бывает и не было очень давно", – написал певец на своей страничке в Instagram.

Отметим, в последнее время здоровье оставляет желать лучшего. Весной этого года СМИ сообщали о том, что артист тяжело болен. Оказалось, что у певца диагностировали множественные грыжи в позвоночнике.

Дима признавался, что заболевание принесло ему много дискомфорта в жизни. Из-за проблем со здоровьем он испытывал серьезные проблемы с руками. Исполнитель чувствовал настолько сильное онемение, что не мог выполнять элементарные действия – например, застегнуть пуговицы.

Автор: Людмила Фоканова12 октября 2017, 19:48
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