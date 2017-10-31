Молодой жене Джигарханяна угрожают серной кислотой

Виталина Цымбалюк-Романовская боится зверской расправы. Она обратилась с заявлением в полицию.

Молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вместе с матерью покинула Россию. Увезла она с собой и ключи от нескольких квартир, которые успела купить в Москве.

"Ну а чему вы удивляетесь? – пожала плечами Татьяна Власова, бывшая жена актера. – Наглости Виталины и ее представителей? Да перестаньте! Виталина – страшный человек, и я об этом твержу давно. Она ведь и на меня написала заявление в полицию. Я, оказывается, хочу плеснуть этой мадам серной кислотой в лицо, поджечь ее машину, нанять киллера... Гадкий человек! Теперь и Армен это понял. Мне жаль, что он так попал. Я ему очень сочувствую".

Джигарханян возмущен этой скверной историей: "Она пыталась выставить меня немощным человеком, чтобы убрать из моего же театра! Чтобы протащить сюда свою "банду": папочку, мамочку, подружек и платить им красивую зарплату. И делать свои кондовые постановки на уровне детского сада. А мне на моей сцене самодеятельность, играющая на гитарке какую-то хреновину, порнографию, не нужна! Прокуратуре надо устроить финансовую проверку деятельности моей жены в театре!"

В свою очередь Цымбалюк-Романовская заверила, что ее оболгали: квартиры она не присвоила, а честно купила, и ни одного бюджетного рубля в театре не украла. И все бы объяснила взбешенному престарелому мужу, если бы могла увидеться с ним. Однако Джигарханян наотрез отказывается. "Оставшиеся годы я буду стараться ее забыть!" – цитирует артиста журнал "Тайны звезд".