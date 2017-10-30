Зомбированный Джигарханян довел тещу до истерики

Мать Виталины Цымбалюк-Романовской не ожидала подлого удара от престарелого зятя. Он ведь так любил ее компот!

Конфликт 82-летнего Армена Джигарханяна и его 36-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской обсуждает вся страна. В шоке и телеведущий Андрей Малахов, который сделал не один эфир об этой паре и знаком с ситуацией очень хорошо.

"В окружении артиста возникли новые армянские друзья, не подпускающие к нему Виталину, а из сейфа женщины исчезло завещание, по которому ей было отписано все имущество Джигарханяна, – сообщил Малахов. – Знакомый с ситуацией психолог предположил, что новые друзья подвергли народного любимца НЛП (нейро-лингвистическое программирование). Поэтому в театре и оказались счета, по которым якобы отмывались деньги (этим фактом уже заинтересовалась прокуратура)".

НЛП, о котором говорит Малахов, это применение психотерпевтических техник для воздействия на человека и манипулирования им в своих, порой незаконных целях. Эти практики – словесные команды бессознательному, гипнотическое внушение – позволяют подчинить себе волю другого лица и управлять им.

Ранее то, что Джигарханян, вероятно, находится под влиянием чего-то или кого-то, предположила пресс-секретарь театра Наталья Корнеева: "Он старый человек, с глубоким склерозом, нездоровый. Они его захватили две недели назад, вывезли из квартиры. После этого была раздутая история о том, что он сбежал из дома, от жены. На самом деле этого не было. Видимо, они долго готовили эту операцию, при них даже есть врач, который, возможно, гипнотизирует Армена Борисовича. Он все делает по их указке. По сути, он заложник в их руках. Он ведет себя ненормально. Вчера они с друзьями целую ночь пили виски и гудели".

"Больше всего сложившаяся ситуация огорчает тещу артиста, – цитирует Малахова журнал StarHit. – Она столько лет помогала зятю по работе, варила его любимый клюквенный компот, а он так очернил ее дочь, с которой прожил 16 лет". C родственницей актера (которая, кстати, работает в его театре заведующей пошивочным цехом), как говорят, случилась истерика после всей этой истории. Мать Виталины Цымбалюк-Романовской просто не ожидала подлого удара от престарелого зятя.