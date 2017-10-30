Отец гонит в шею разведенную "безнравственную" Чехову

В семье телеведущей разгорается новая драма. Беда пришла, откуда не ждали.

Новость о том, что телеведущая Анфиса Чехова развелась с актером Гурамом Баблишвили, стала шоком для поклонников. За юридической помощью распавшаяся пара обратилась к Кате Гордон. "На процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые документы и мирно разошлись", – cообщила Катя.

Рассказала она и о том, как Анфиса и Гурам поделят совместно нажитое имущество. Баблишвили повел себя благородно. "Он без лишних вопросов оставил жене квартиру и машину", – заверила Гордон.

По ее словам, без скандала бывшие супруги договорились и о принципах дальнейшего воспитания сына Соломона: "Сына каждый сможет видеть, когда захочет. Анфиса с радостью отпускает Солика путешествовать с папой. Этим летом они вдвоем, к примеру, около месяца отдыхали в Грузии. Гурам, кстати, планирует вернуться туда жить, но, конечно, о наследнике забывать ни в коем случае не будет!"

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 29 2017 в 1:10 PDT

А вот беда пришла, откуда не ждали. На разведенную Анфису подал в суд родной отец! "Неожиданно для всех Александр Иванович решил побороться за квартиру, которую оставил жене и дочери. Он ушел из семьи, когда Анфиса была совсем маленькой, отношения между ними до сих пор сложные. Папа постоянно в беседах с журналистами позволяет себе некрасивые высказывания в ее адрес, обвиняет в безнравственности, хотя Чехова давно отошла от образа скандалистки, стала заботливой мамой", – цитирует Гордон журнал StarHit. Именно Катя будет заниматься в суде этой семейной тяжбой.