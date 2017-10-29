Чехова встала на защиту бывшего мужа-изменника

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова ответила на многочисленные вопросы поклонников. Похоже, многие пользователи Сети набросились с критикой на ее бывшего мужа Гурама Баблишвили, который признался в изменах.

Чехова заявила, что пара действительно распалась. Ведущая подчеркнула, что была счастлива в браке, и даже после развода считает экс-супруга хорошим отцом.

"Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь, многому научились друг у друга!" – пишет она. Чехова добавила, что Баблишвили добрый и благородный человек.

"Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения!" – отметила ведущая. Она пригрозила пользователям социальной сети Instagram блокировкой за оскорбления в адрес Гурама.



Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 29 2017 в 1:10 PDT

По мнению Чеховой, развод – это не трагедия. Паре удается сохранять хорошие отношения и любовь к сыну. "Трагедия, то что люди творят друг с другом и с детьми во время развода! Когда ими движут ненависть и обиды!" – заключила ведущая.

Напомним, Анфиса Чехова стала главной героиней передачи "Секрет на миллион" на НТВ. В ходе программы ее бывший муж Гурам признался в изменах. "Да. Зато честно, ребят. Дело не в ней даже, не в ней было что-то не так, чтобы я искал на стороне. Вообще нет. Это просто определенная мужская натура. Так получилось", – оправдывался он.