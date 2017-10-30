Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России

Цымбалюк-Романовской могут предъявить обвинения по нескольким статьям. Но найти ее будет проблематично.

Молодая жена Армена Джагарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и ее мама покинули Россию. Они вылетели в Тбилиси, а оттуда, как слышно, отправятся в Киев – обе родом с Украины.

Интересно, что Россию ушлая супруга актера покинула свободно, запрета на их выезд не было. Как сообщает "МК", никакие следственные действия против нее пока не ведутся. Хотя полицейские расследуют как минимум одно преступление в отношении Джигарханяна: хищение паспорта. И 36-летняя супруга пожилого актера, вероятно, входит в число подозреваемых.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела еще и по статье 138.1 Уголовного кодекса России ("Незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации"). В служебном кабинете Армена Джигарханяна обнаружена скрытая камера, которую также могла установить Цымбалюк-Романовская.

После выемки финансовой документации в бухгалтерии театра к Виталине могут возникнуть серьезные вопросы и у налоговой службы. Кроме того, Департаменту культуры Москвы предстоит выяснить законность формирования огромной (так говорят в театре) зарплаты и получения премий Виталиной в бытность ее работы на посту генерального директора театра.

Что касается самого Джигарханяна, то сегодня он живет в квартире, которую ему сняли друзья. А вся его недвижимость по закону теперь принадлежит сбежавшей Цымбалюк-Романовской – за время отношений с актером она приобрела три квартиры, и все они записаны на нее.