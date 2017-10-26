Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра

Актер ведет себя ненормально. По сути, он стал марионеткой в чужой игре.

В Театре под руководством Армена Джигарханяна второй день подряд происходят непонятные вещи. По словам пресс-секретаря учреждения Натальи Корнеевой, "армянская мафия, с которой актер знаком с 90-х годов, устроила рейдерский захват здания и обращается с худруком как с марионеткой".

"Он старый человек, с глубоким склерозом, нездоровый. Они его захватили две недели назад, вывезли из квартиры. После этого была раздутая история о том, что он сбежал из дома, от жены. На самом деле этого не было. Видимо, они долго готовили эту операцию, при них даже есть врач, который, возможно, гипнотизирует Армена Борисовича. Он все делает по их указке. По сути, он заложник в их руках. Он ведет себя ненормально. Вчера они с друзьями целую ночь пили виски, и "гудели", – цитирует Корнееву телеканал "Звезда".

Накануне вечером в интервью Dni.Ru она сообщила жуткие подробности: "По театру ходят непонятные люди, изымают документы. Время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но, очевидно, он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы, а меня и вовсе взяли на карандаш из-за моего участия в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая была посвящена этой неприятной истории".

Интересно, что запланированный на 26 октября спектакль "Нас ждут далеко-далеко, не здесь" сыграют, невзирая на трудности. "Не верьте ужасам, что пишут о нас сегодня, и приходите – постановка отличная!" – заверили Dni.Ru в кассе театра. Что будет с учреждением дальше, никто не знает. По слухам, друзья Армена Борисовича очень хотят превратить московский театр, расположенный в "золотом" месте, в культурный центр Армении.