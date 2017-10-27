Джигарханяна отправят на покой после скандального закрытия театра

Актер после выписки из больницы ночует в рабочем кабинете. Будущее кажется туманным.

Когда в марте 1996 года был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, никто и подумать не мог, какой драматической окажется его судьба. В театре работало много талантливых актеров, выходили обласканные критикой и любимые зрителями спектакли. Казалось, что Армен Борисович руководит одним из лучших столичных коллективов...

Но в последнее время о театре пишут не в связи с премьерами, увы. Все обсуждают скандальный развод 82-летнего худрука с 36-летней женой, рейдерский захват театра и возможное скорое открытие в здании на Ломоносовском проспекте армянского культурного центра. О скандале и о происходящим в театре сегодня Dni.Ru рассказала пресс-секретарь Наталия Корнеева.

"Уже несколько дней Армен Борисович в прямом смысле слова живет в театре, в своем рабочем кабинете он и ночует, – уверяет Корнеева. – С ним там проводят время и его друзья. Пока театр работает в нормальном режиме, но что будет дальше – никто не знает. Может быть, театр закроют, а Джигарханяна отправят на покой, кто знает".

СМИ писали, что Виталина Цымбалюк-Романовская якобы не допустила мужа на репетицию спектакля, выхода которого он не хотел – мол, заперла Джигарханяна в кабинете, а он бился в дверь и кричал "Фашисты!" Корнеева специально подчеркнула, что ничего подобного не было: "Армен Борисович – диктатор, с ним нельзя спорить, возражать, поэтому ситуация, когда его не допустили на репетицию, просто немыслима!"

Много было шума и по поводу назначения Виталиной Цымбалюк-Романовской своих родственников на различные посты в театре. "Когда Джигарханян устроил в театре свою предыдущую жену, единокровную сестру и пасынка без актерского образования, никто не говорил, что он пристроил родню, – возмущена Корнеева. – А уж про Виталину такого тем более сказать нельзя. Ее мама – профессионал высочайшего уровня, которая может при минимальном бюджете сделать роскошные костюмы. Поэтому на посту заведующей пошивочным цехом она на своем месте. Как и отец-инженер, благодаря которому у театра появилась Малая сцена".