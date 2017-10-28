Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни

Анфиса Чехова призналась, что страдала булимией. Она пыталась худеть, сидя на жесткой диете и срывалась, отчего ее характер был просто ужасен.

Анфиса Чехова стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. Телеведущая рассказала о своей борьбе с лишним весом. Анфиса сообщила, что грудь у нее выросла еще в школе, за что получила, по ее мнению, обидное прозвище среди одноклассников.

Однако лишь далеко позже лишний вес реально стал ее проблемой. Анфиса рассказала, что страдала булимией. Она каждый день ходила в гастроном, мучительно смотрела на полки и ничего не могла купить, хотя очень хотела. Чехова сравнила продуктовый магазин с музеем, потому что именно так, как в культурном учреждении, себя там и вела.

Она периодически срывалась, у нее страшно испортился характер, в итоге, ее любимый мужчина не выдержал и сказал ей: "Будь толстой, весь хоть 100 кг, но не будь такой с***!" В какой-то момент Анфиса поняла, что так дальше продолжаться не может и решила использовать другую стратегию.

И ей это помогло. Чехова рассказала, что она просто приняла и полюбила себя. Такую, какой она есть. "Со своей грудью пятого размера", – со смехом сказала ведущая. И тогда ее вес стал снижаться. Сейчас он составляет 63-65 кг при росте 163 см. Разумеется, не без некоторых ограничений не обошлось. Она не употребляет сахар, не ест жареное, жирное, мучное. Впрочем, от этого она не страдает.

Анфиса Чехова рассказала, что максимальный ее вес был 90 кг. Это было уже в пору отношений с мужем (ныне бывшим), популярным актером Гурамом Баблишвили. Тогда она два месяца прожила в Грузии. За это время она поправилась на 20 кг. Самое интересное, что Гурама лишние кило возлюбленной совершенно не смущали. А вот саму Анфису – очень .Она призналась, что ей было тяжело ходить и гоняться за малолетним сыном, поэтому она приняла твердое решение худеть.