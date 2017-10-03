Актриса Аронова рассказала об онкологии

Артистка прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что она якобы больна раком. Звезда рассказала о состоянии своего здоровья в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Слухи о том, что у Марии Ароновой диагностировали опухоль, появились в интернете в начале августа. Говорилось и о том, что актриса обратилась в клинику. Позднее представители звезды театра и кино опровергли эту информацию.

В эфире передачи Аронова расставила все точки над i. "Как вы реагируете на те вызовы, которые к вам приходят? Я о тех слухах, которые бесконечно появляются о вас в прессе. В том числе и в последнее время", – спросил у Марии Корчевников.

Актриса заверила, что с ней все в порядке. "Себя надо успокаивать только одним. До тех пор, пока пишут, значит, ты интересен и тебя любят. Со мной все прекрасно, и это гадкие, отвратительные слухи, которые распущены. Я очень надеюсь, что не будет людей, которые побеспокоят моего 76-летнего отца… У меня дочь в пограничном возрасте, ей 13 лет, которая может на это отрефлексировать. Вот это отвратительно", – ответила Аронова.

Вместе с тем знаменитость рассказала, что в 1995 году онкология унесла жизнь ее матери – Людмилы Петровны. "Мама болела раком, умирала она дома и тяжело. Это было мамино решение, она отказалась от лечения. Мы были настолько молоды, что не могли повлиять. Да и вообще на маму было нельзя повлиять", – поделилась народная артистка.

Также Корчевников попросил Марию обратиться к себе в прошлом. Она ответила так: "Моли Бога за то, чтобы платить самой за все, что ты сделаешь. Постарайся как можно меньше обижать людей своим горячим характером. Все можно решать мягче… Вот что надо говорить в 18 лет. Нет круче защиты, чем мама. Надо беречь тех людей, кто тебя родил", – поделилась актриса.