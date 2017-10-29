Меньшова рассказала об уходе из "Сегодня вечером"

Телезрителей перепугали резкие изменения в программе "Сегодня вечером" на Первом канале. Ведущая Юлия Меньшова прокомментировала слухи об уходе из передачи.

Артистка призвала всех успокоиться и не паниковать раньше времени. Она еще раз озвучила информацию, которую ранее сообщил ее коллега Максим Галкин. "Через неделю я буду в эфире "Сегодня Вечером" одна, без Макса. Сегодня он ведет – без меня", – пояснила она.

Меньшова добавила, что такое время от времени будет происходить. "Иногда мы будем вести эфиры по одиночке, а иногда – снова вдвоем", – подчеркнула она, тем самым развеяв все слухи о своем уходе из программы.

Подписчики ведущей с облегчением восприняли новость о ее скором возвращении. "Очень вас любим, ждем с нетерпением, ваш стиль вести программы необыкновенный, хочется смотреть", – пишет один из комментаторов. "Очень переживали, спасибо, что написали, будем ждать Вашего выхода", – поддерживает другой.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Окт 28 2017 в 11:57 PDT

Напомним, последний эфир программы "Сегодня вечером" был посвящен Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Шоу вел Максим Галкин.

"Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я", – объяснил юморист в анонсе передачи. Как писали Dni.Ru, многие подписчики Галкина обрадовались тому, что Меньшова будет реже появляться на экранах.