Меньшова рассказала об уходе из "Сегодня вечером"
Артистка призвала всех успокоиться и не паниковать раньше времени. Она еще раз озвучила информацию, которую ранее сообщил ее коллега Максим Галкин. "Через неделю я буду в эфире "Сегодня Вечером" одна, без Макса. Сегодня он ведет – без меня", – пояснила она.
Меньшова добавила, что такое время от времени будет происходить. "Иногда мы будем вести эфиры по одиночке, а иногда – снова вдвоем", – подчеркнула она, тем самым развеяв все слухи о своем уходе из программы.
Подписчики ведущей с облегчением восприняли новость о ее скором возвращении. "Очень вас любим, ждем с нетерпением, ваш стиль вести программы необыкновенный, хочется смотреть", – пишет один из комментаторов. "Очень переживали, спасибо, что написали, будем ждать Вашего выхода", – поддерживает другой.
Напомним, последний эфир программы "Сегодня вечером" был посвящен Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Шоу вел Максим Галкин.
"Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я", – объяснил юморист в анонсе передачи. Как писали Dni.Ru, многие подписчики Галкина обрадовались тому, что Меньшова будет реже появляться на экранах.
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