Юлия Меньшова: Гарантий и стабильности вообще нет

В жизни Юлии Меньшовой глобальные перемены – ее программа "Наедине со всеми" закрылась, зато она стала ведущей шоу "Сегодня вечером" в паре с Максимом Галкиным. Звезда смело приняла вызов судьбы, потому что уверена, что стабильности вообще нет.

Юлия Меньшова заявила, что закрытие проекта "Наедине со всеми", учитывая его специфику, было неизбежным. "Я ни с кем не советовалась. Вообще все решения я принимаю довольно быстро и просто. Я часто совершала резкие шаги в жизни, и это полезный опыт: я не боюсь идти дальше. Жизнь – штука динамичная. Нам всегда хочется стабильности, но при этом абсолютный покой и стабильность – это ведь не что иное, как смерть. Надо уметь балансировать между привычкой и смелостью двигаться вперед, даже если впереди – неизвестность", – убеждена Меньшова.

При этом Юлия отметила, что не боялась остаться без работы на телевидении, хотя с ней такое когда-то случилось. После успеха ее шоу "Я сама" о телеведущей на ТВ забыли на десять лет. Тогда Меньшова не растерялась и вспомнила о том, что является актрисой. Тогда она стала сниматься в сериалах и играть на сцене.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Авг 16 2017 в 9:56 PDT

"Вывод я сделала, и существенный. Звучит он так: "Не складывай все яйца в одну корзину". Я настолько любила телевидение и была настолько убеждена в том, что мой успех дает мне некую… гарантию будущей востребованности, что обрубала иные варианты развития событий. Не читала сценарии, которые присылали, отказывалась от других рабочих предложений. Это было не слишком разумно. Но я благодарна этому опыту. Во-первых, теперь я работаю в разных сферах, а во-вторых, та ситуация помогла мне принять неприятную, но важную правду о жизни – гарантий и стабильности вообще нет. Ни в чем!" – цитирует Юлию Меньшову Woman`s Day.