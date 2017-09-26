Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу

В Сети продолжают обсуждать уход Андрея Малахова из передачи "Сегодня вечером" и пришедших ему на замену Максима Галкина и Юлию Меньшову. Зрители весьма негативно относятся к новым ведущим, подмечая их недостатки и прямо утверждая, что им не место в программе.

На днях вышло шоу "Сегодня вечером", посвященное юбилею прославленного актера Бориса Галкина. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущий шоу Максим Галкин опубликовал несколько кадров с передачи. На снимках запечатлены гости, пришедшие на съемку, – Елена Цыплакова, сам юбиляр , поддержать которого пришла и супруга, подарившая ему дочь, и многие другие.

Пока одни поклонники рассыпались в комплиментах Борису Галкину, другие подтрунивали над его однофамильцем. Зрителям не понравилась "пацанская" прическа Максима, его красный пиджак и "бесконечная болтовня", будто передача была посвящена ему, а не Борису. Однако больше всего критики получила соведущая Юлия Меньшова.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 23 2017 в 10:13 PDT

"Не выдерживает формат программы Юля! Задает нетактичные вопросы, громко смеется, закидывает голову, машет руками, продолжает перебивать! Уберите эту хамку!", "Меньшову убрать, смотреть противно", "Сегодня самая тягомотная передача Не могу досмотреть Засыпаю Меньшова не к месту Максиму специально делают дебильную прическу Программа про Бориса Галкина а говорят все про его жену Не в тему", "Передача хорошая, но Меньшову удалить....Все портит своей неуместностью", "Меньшова в этой передаче лишняя👎👎👎 Очень мешает смотреть, не ее формат абсолютно", "Да, нервную Меньшову надо убрать, все она портит", – высказались подписчики Галкина.

Ранее на критику в свой адрес Меньшова ответила, пообещав учесть и исправить в будущем все свои ошибки. "Мы с Максимом еще не распределились в пространстве программы, было много эмоций, иногда чрезмерных, хотелось успеть все, и в чем-то нам обоим не хватало опыта", – призналась она. Меньшова добавила, что с пониманием относится к конструктивной критике. "Спасибо всем, кто писал об этих ошибках с уважением и деликатностью! Это очень ценно. Уважаемые недоброжелатели! Мне жаль, что я разочаровала вас", – написала она.