Интимное признание Меньшовой смутило Николаева

В эфире Первого канала прошел очередной выпуск программы "Сегодня вечером", во время которого ведущая Юлия Меньшова сделал смелое признание. Она рассказала, что много лет любила Юрия Николаева.

Новый выпуск "Сегодня вечером" был посвящен 1970-м годам. Говоря об этом времени, ведущие не могли обойти стороной программу "Утренняя почта" и Юрия Николаева, который тогда начал вести ее. Сам он признался, что долгое время не мог привыкнуть к себе на экране.

"А Юля Меньшова сидела дома перед черно-белым телевизором и говорила: "Юрочка Николаев". Я была влюблена, правда, правда", – призналась ведущая. "И любовь эта была давняя, еще с театрального общежития, поскольку Юра служил в том же театре, что и моя мама. Поэтому моя любовь многолетняя", – добавила она.

Потом Юлия Меньшова вместе с семьей переехала из театрального общежития и видеть в живую предмет своих воздыханий она уже не могла. Спасала как раз возможность увидеть Юрия Николаева на экране. "Когда начиналась "Утренняя почта", я прилипала к телевизору", – рассказала ведущая.

От такого признания Юрий Николаев смутился, передает StarHit. Зрители в студии же ответили на признание аплодисментами и смехом.

Передача "Утренняя почта" появилась на советском телевидении в 1974 году. Она выходит в эфир до сих пор. Сейчас она выходит по воскресеньям на канале "Россия 1".