Интимное признание Меньшовой смутило Николаева
Новый выпуск "Сегодня вечером" был посвящен 1970-м годам. Говоря об этом времени, ведущие не могли обойти стороной программу "Утренняя почта" и Юрия Николаева, который тогда начал вести ее. Сам он признался, что долгое время не мог привыкнуть к себе на экране.
"А Юля Меньшова сидела дома перед черно-белым телевизором и говорила: "Юрочка Николаев". Я была влюблена, правда, правда", – призналась ведущая. "И любовь эта была давняя, еще с театрального общежития, поскольку Юра служил в том же театре, что и моя мама. Поэтому моя любовь многолетняя", – добавила она.
Потом Юлия Меньшова вместе с семьей переехала из театрального общежития и видеть в живую предмет своих воздыханий она уже не могла. Спасала как раз возможность увидеть Юрия Николаева на экране. "Когда начиналась "Утренняя почта", я прилипала к телевизору", – рассказала ведущая.
От такого признания Юрий Николаев смутился, передает StarHit. Зрители в студии же ответили на признание аплодисментами и смехом.
Передача "Утренняя почта" появилась на советском телевидении в 1974 году. Она выходит в эфир до сих пор. Сейчас она выходит по воскресеньям на канале "Россия 1".
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