Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым

Порнозвезда Елена Беркова и ее муж актер Андрей Стоянов обвенчались. Таинство состоялось в одной из церквей Кипра.

Для церемонии Елена выбрала очень откровенное платье. Полупрозрачный белый наряд подчеркивал грудь и стройные ноги Берковой, а также демонстрировал плоский татуированный живот. Голову актриса прикрыла белым шелковым платком.



Стоянов же решил не отставать от жены и для похода в церковь надел белую рубашку, свободные светлые брюки и кеды. Вместе пара выглядела очень сексуально.

Сразу после таинства супруги рассказали о случившемся на своих страницах в соцсетях. "У нас опять свадьба", – написал Андрей в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). "Наконец-то свершилось это таинство. Нелегко оно нам далось", – поделилась эмоциями от венчания Беркова, разместив видеоролик в Сети.

Публикация от Андрей Стоянов (@andreystoyanow) Окт 18 2017 в 5:17 PDT

Поклонники тут же отреагировали на событие в семье актеров. "Берегите друг друга) счастья Вам и гармонии", "Потрясающая пара 🔥 Очень гармонично смотритесь вместе 💜 Люблю за вами наблюдать, вы такие крутые 💜 Счастья вам ", "Очень...очень....красиво...глаз не оторвать", "Платье Огонь", – написали фоловеры.

Публикация от Андрей Стоянов (@andreystoyanow) Окт 19 2017 в 9:52 PDT

Отметим, что Беркова и Стоянов обвенчались еще 18 октября, а через несколько дней супруги снялись в порнофильме. Ролик 25 октября опубликовала на своей официальной страничке во "ВКонтакте" Елена. На 22-минутном видео знойную брюнетку увлеченно, и местами неистово, любит в разных позах вовсе не накачанный загорелый самец, а законный супруг, актер Андрей Стоянов.

Публикация от Андрей Стоянов (@andreystoyanow) Сен 2 2017 в 2:04 PDT

Как писали Dni.Ru, 32-летняя порнозвезда и ее 43-летний избранник расписались в Гагаринском загсе Москвы 2 июня 2017 года. А в конце августа Елена Беркова и Андрей Стоянов закатили праздник в Италии, у живописного озера Неми. Актриса предстала перед гостями в белом платье с глубоким вырезом, а ее новоиспеченный супруг решил отказаться от традиционного смокинга и выбрал белый льняной костюм. К алтарю Елену подвел ее отец. Для Берковой этот брак четвертый, а для Стоянова – первый.