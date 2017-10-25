Собчак изощренно отомстила Рынской

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова журналистки Божены Рынской. Она рассказала, как светская львица повлияла на ее решение.

Ксения Собчак в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" призналась, что именно реакция Божены Рынской натолкнула ее на мысль нанять Игоря Малашенко на должность главы своего предвыборного штаба. "Я получила сообщение вечером и в этот момент, так как ко мне не прилипает негатив.., я подумала: "Игорь Малашенко – это же отличная кандидатура на должность начальника штаба!" – заявила кандидат в президенты.

Ксения Собчак имела в виду пост Божены Рынской, в котором та обозвала ее "гадиной" и "тварью". В комментариях к публикации светская львица поливала будущего кандидата нецензурной бранью. Так журналистка прокомментировала решение Собчак баллотироваться на должность президента страны. Скорее всего, именно после этого поста у Ксении Анатольевны возникла идея поручить руководство предвыборным штабом политтехнологу Игорю Малашенко. Видимо, Собчак таким образом решила отомстить Рынской.

Отметим, что новость о согласиигражданского мужа стала шоком для Божены. Об этом она написала в своем Facebook. "Еще вчера с утра не было такой темы. Вечером ему позвонил мой же друг, я же их и свела. И сказал, что Собчак на завтрак приглашает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила светская львица.

Узнав о решении мужа, она всерьез рассматривала вариант разрыва отношений. Остановил ее комментарий одной из подписчиц. "Божена, не надо расходиться, хороших мужиков почти не осталось. Вот сразу трем моим подругам мужчины прислали фото своих ***. А вы с Малашенко расходиться.... Собчак пройдет, а муж останется", – написала девушка.

В ответ на это Ксения Анатольевна заявила: "Я надеюсь, что личная жизнь Божены не коснется моего штаба и политической позиции". Кроме того, кандидат в президенты призналась, что не держит зла на Рынскую. По словам Собчак, Божене, как эмоциональному человеку, "могут быть простительны" такие реакции.