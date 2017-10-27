Джигарханян отказался говорить при встрече с женой

Армен Джигарханян встретился со своей супругой Виталиной Цимбалюк-Романовской впервые с начала их конфликта. Знаменитый артист приехал забрать вещи.

Он вошел вместе с охранником в квартиру и молча начал собирать пожитки. С женой и тещей Джигарханян не разговаривал. Об этом рассказала сама Цымбалюк-Романовская. "Была ситуация, он пришел с человеком, чтобы забрать свои вещи. Он зашел домой буквально на несколько минут, не смотрел мне в глаза, не разговаривал. Отвечал одним-двумя словами, пообщаться с ним было невозможно. Он сообщил, что ходит только в сопровождении и просто сказал: "Отдай мои вещи". Мы с мамой собрали все вещи. Он собрал с собой сейф. Мама пыталась к нему подойти, но он не разговаривал", – поделилась Виталина на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

По словам друга Армена Джигарханяна, бизнесмена Артура Согомоняна, ситуация была несколько иной. Когда артист приехал в квартиру, в которой жил с женой, та отказалась пускать Армена Борисовича на порог. По словам предпринимателя, им с трудом удалось уговорить Виталину открыть дверь. Якобы, девушка поставила условие, что после этого знаменитый артист больше никогда не переступит порог этого дома.

Сейчас знаменитый артист живет в кабинете своего театра, куда приехал после выписки из больницы. Его друзья подыскали ему съемную квартиру неподалеку от заведения, но Армен Борисович и слышать ничего не хочет. По информации газеты "Московский Комсомолец", он хочет вернуться в квартиру, в которой проживал со своей супругой.

Джигарханян уверен, что половина жилой площади квартиры принадлежит ему. Артист говорит: "Поставлю перегородку и стану там жить". Однако, все может быть не так просто, как представляется артисту. Квартира записана на имя его жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Чтобы вернуть себе жилые метры, актер подал в суд заявление о разводе.

Виталина сочла это предательством. "Я готова была принять его любого – больного, старого, бедного! Но я не готова принять то, что он предал меня". – призналась Виталина Цымбалюк-Романовская в интервью журналу Woman’s Day.