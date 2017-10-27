Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна

Нашелся способ (и не один) вернуть имущество легендарному актеру Армену Джигарханяну. К примеру, если признать, что его брак с молодой Виталиной Цымбалюк-Романовской – фиктивный.

Положение 82-летнего Армена Джигарханяна незавидно: он вдрызг разругался со своей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше его на 44 года, обвинив ее в воровстве, он остался без имущества и ему даже негде жить (вследствие чего артист якобы временно обитает в театральном кабинете). Однако эксперты уверены, что актера можно спасти.

Как утверждает адвокат Сталина Гуревич, у Армена Джигарханяна есть возможности вернуть нажитое, но только в судебном порядке. Вначале нужно оценить основания перехода права собственности, к примеру, доверенность это или дарственная. В первом случае, если доверенность оформлена на супругу, она не может на себя переоформить недвижимость. Что касается второго варианта, то заинтересованные лица могут поставить вопрос о том, был ли человек в тот момент вменяем и отдавал ли отчет в своих действиях.

Но возможно и другое развитие событий. "Если супруга почти на 50 лет моложе, то она могла вступить в брак из корыстных соображений. Извините, но от физиологии никуда не уйдешь: в этом случае можно поставить вопрос о фиктивности брака и его оспорить", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".

А еще нужно проводить экспертизы, руководил ли своими действиями 80-летний человек, когда передавал имущество, то есть осознавал ли он, что делает. Для таких случаев есть стандартная практика. Адвокат рассказала: "Судебные эксперты-психиатры изучают медицинские карты и оценивают состояние здоровья на момент заключения сделки. Поэтому передачу недвижимости можно таким образом аннулировать и вернуть имущество".

Напомним, у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской была красивая история любви. Она, стройная блондинка с беззащитным взглядом, влюбилась в артиста в совсем юном возрасте. Спустя много лет Виталина покинула родную Украину и приехала в Москву, где познакомилась с кумиром. Их отношения развивались на протяжении нескольких лет, а недавно Цымбалюк-Романовская и Джигарханян узаконили свои отношения. Виталина, не достигнув и 40 лет, стала директором театра своего супруга, влилась в светскую тусовку, регулярно давала фортепианные концерты.

Но внезапно все рухнуло. Супруги страшно поругались и Армен уехал от жены в неизвестном направлении. Журналисты вряд ли узнали бы эту историю, если бы Виталина не написала заявление в полицию о пропаже артиста. Оказалось, Джигарханян попал в больницу. При встрече с представителями СМИ мэтр обвинил супругу во всех грехах и заявил, что намерен разводиться.

