У Джигарханяна украли завещание

Молодая жена отказалась комментировать случившееся. Но в деле очень много странного.

Армен Джигарханян боготворил Виталину Цымбалюк-Романовскую, считал ее своей музой. Но вдруг стал называть молодую жену воровкой, отказывается ее видеть, а всю историю с браком считает "гнусной". Что же случилось между людьми, которые прожили вместе 16 лет?

"Виталина заперла Армена Борисовича в кабинете, а он решился выйти, посмотреть на репетицию постановки, которую он не хотел выпускать, стал биться, кричать: "Фашисты!" – рассказала бывшая жена актера Татьяна Власова. – После этого у него поднялся сахар, и он попросил увезти его в больницу".

А Цымбалюк-Романовская считает все это клеветой. Более того, она опровергла появившуюся информацию о том, что актеру после выписки из больницы некуда идти: "У Армена Борисовича до сих пор есть ключи от квартиры, откуда его и увезли на скорой".

"Я сейчас обручальное кольцо не ношу. Тем более кольцо носит Татьяна Власова, пусть это будет ее прерогативой. А для меня принципиально не это, а то, что я человеку подарила 15 лет жизни. И хочется выйти достойно для обоих из всей этой неприятной ситуации", – добавила Виталина.

"Хочу без посторонних людей поговорить с мужем, – туманно ответила на вопрос о возможном разводе с актером она, – а меня перестали к нему допускать".

В студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия" была обнародована копия завещания актера. Все имущество Джигарханяна, согласно его воле, должно в итоге отойти Цымбалюк-Романовской. Но оригинал документа исчез из дома! "Я не хочу это комментировать", – сказала Виталина.