Драматические подробности захвата театра Джигарханяна

Неугодных сотрудников поставили к стенке

В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в эти минуты разворачиваются страшные события. Подробности корреспонденту Dni.Ru сообщила пресс-секретарь Наталия Корнеева. При Виталине Цымбалюк-Романовской она заведовала литературной частью. Но сейчас руководство в театр сменилось.

"Сейчас происходит рейдерский захват театра, – рассказала Корнеева. – По театру ходят непонятные люди, изымают документы. Время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но, очевидно, он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы, а меня и вовсе взяли на карандаш из-за моего участия в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Образно говоря, захватчики поставили к стенке сотрудников, принятых в штат при власти молодой жены худрука. И всячески выживают их.

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