Бузова превзошла Пугачеву

Звезда "Дома-2" стала самой популярной в стране. И в этом феномене еще предстоит разобраться.

Ольга Бузова готовится дать первый сольный концерт в Москве. Можно сколько угодно иронизировать по этому поводу, не воспринимать запевшую звезду "Дома-2" всерьез. Но факт остается фактом – в 31 год она выступает на престижной площадке в центре Москвы. Для сравнения, признанная сегодня Примадонной Алла Пугачева долго не могла работать сольно – была лишь концертмейстером при Москонцерте, выступала в оркестрах Лундстрема, Орбеляна и Слободкина.

Пугачева, заметим, получила прекрасное музыкальное образование – окончила музыкальную школу по классу фортепиано, дирижерско-хоровое отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова по специальности "Дирижирование хором" с присвоением ей квалификаций "Дирижер хора", "Учитель пения в общеобразовательной школе", "Преподаватель сольфеджио в детской музыкальной школе". А у Бузовой музыкального образования нет, она не владеет нотной грамотой, не знает, как работать с голосом. Но успех имеет оглушительный!

О Пугачевой стали писать в прессе в 1976-м, после победы с песней "Арлекино" на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. Певице в ту пору было 27 лет. А вот про Бузову заговорили, когда ей было всего 20 – Ольга попала на "Дом-2" и была признана самой яркой участницей этого реалити-шоу. Она работала ведущей, шеф-редактором журнала, моделью, актрисой – и число поклонников росло как снежный ком. В итоге сегодня на Бузову в Instagram подписаны почти 11 миллионов человек! У Пугачевой – 811 тысяч пользователей... Можно находить сколько угодно причин такого парадокса, но факт ест факт.

Пугачева всю жизнь пестовала мифы о себе и нередко искусственно создавала скандалы – лишь бы от ней писали. Продюсер Олег Непомнящий рассказывал, как в 1987 году зашел к певице в гости и увидел в матерчатой газетнице никем не тронутую прессу. Гость машинально просмотрел и, не найдя ничего интересного, положил на место. Услышав этот шум, Пугачева спросила: "Ну что, опять ничего?" – "Ничего", – подтвердил Непомнящий. – "Понятно, всем нужен скандальчик", – изрекла Пугачева фразу, которая окажется пророческой. Вскоре певица спровоцировала конфликт с сотрудниками ленинградской гостиницы "Прибалтийская" и оказалась на страницах влиятельных тогда изданий "Вечерний Ленинград", "Советская Россия" и "Советская культура". Накануне западных выступлений это было очень кстати.

А вот Бузовой ничего о себе выдумывать не надо. Журналисты сами цепляются к любой ее фразе, любому событию. Стоит Ольге сказать, что она простыла, как в прессе поднимается вой: "Бузова тяжело больна!" Стоит ей уйти от мужа, как новость об этом появляется в новостях федеральных каналов наряду с известиями о встречах политиков и природных катастрофах. Ольге не надо ничего сочинять специально – легенды и мифы рождаются сами.

Ну и напоследок. В рейтинге самых популярных и богатых знаменитостей за 2017 год, который составил Forbes, Ольга Бузова – на 14 месте. Она заработала 2,2 миллиона долларов, 16 278 раз ее упоминали в СМИ и 3 869 670 раз искали в интернете. За год она поднялась сразу на 18 пунктов. А Пугачевой в этом списке нет уже третий год – она сдала позиции. Или просто поняла, что Бузову ей уже не догнать.