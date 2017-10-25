Ольга Бузова чудовищно опустилась

Звезда "Дома-2" потеряла привлекательность. И кажется, шанса вернуть былые позиции уже нет.

После скандала начала года, когда телезрители стали собирать подписи против засилья одних и тех же звезд на экране в новогоднюю ночь, Первый канал решился на смелый эксперимент. Теперь сами россияне решают, кого они хотят видеть в телевизоре до и после боя курантов. Продлится голосование до 30 октября. Но уже сегодня можно понять настроение аудитории, ведь свои голоса оставили более 700 тысяч пользователей социальной сети "Одноклассники".

Пока по промежуточным результатам лидируют Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. Также в пятерку вошли Полина Гагарина и группа "Ленинград". Участники голосования активно пользуются опцией "Не нашли любимого артиста?" и предлагают свои варианты. Топ-10 наиболее часто предлагаемых исполнителей, которых не было в изначальном списке, возглавляют Андрей Губин, Сергей Лазарев и Елка. В списке значатся и модные молодежные коллективы – "Грибы" и IOWA.

А вот запевшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова стремительно теряет шансы блеснуть вокалом на первой кнопке в новогоднюю ночь. Она чудовищно опустилась в рейтинге – сейчас занимает только 34-е место. А когда только все начиналось, была на 13-м! И, как говорят аналитики, шанса вернуть былые позиции в топе уже нет. Более того, ей прочат скорый вылет из голосования – мол, для зрителей она потеряла былую привлекательность и они предпочитают поднимать бокалы с шампанским под песни ретро-звезд.

Наименее популярные на этот час в рейтинге – Валерий Меладзе, "Мохито" и Emin. Хотя и жаль, потому что все они достойны внимания.