Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме

Певица пошла набивать живот. Мол, жизнь продолжается.

Еще несколько часов назад Алла Пугачева на своей странице в социальной сети Instagram горевала об умершем скоропостижно Дмитрии Марьянове. "Дима, мальчик мой, светлая душа, где ты теперь? Куда все уходят, куда?" – написала певица. Казалось, что трагическая новость просто загнала Примадонну в тупик.

Но горевать долго красивой женщине негоже. И Примадонна, как ни в чем не бывало, уже делает селфи в красном беретике и пишет кокетливо: "С утра съела борщ,селедку с картошкой и потрясающие голубцы с мясом. Живем дальше!"

В самом деле, погоревали для приличия, но надо же и честь знать. Живем дальше, как говорится. И уже у артистки другие мысли. "Вот еду в машине и думаю, как хорошо, что у меня Кремль пока что только в голове, а не"носу", как у Полиночки Гагариной", – улыбается певица.

Она планирует выступить с сольным концертом на главной сцене страны, а это важнее трагических новостей. В конце концов, люди каждый день рождаются и умирают, такова жизнь. А выступление Пугачевой – всегда сенсация и событие.

Некоторых поклонников, правда, эта перемена настроения кумира "от печали до радости" обескуражила. Они сочли циничным писать про то, как и чем артистка набивает живот сразу после поста о скорби и горе.

Но, возможно певица и права. Она ведь отлично знает законы сцены. Например, в 1986 году, будучи на гастролях в Самаре, Алла Борисовна узнала про смерть матери. Ей позвонил Болдин, ее тогдашний муж, и сказал:

– Алла, мама умерла…

– Чья мама, твоя? – не поняла Пугачева.

– Нет, твоя…

У Аллы Борисовны выпала помада из рук. Она посидела немного, а потом, ни слова не говоря, встала и пошла на сцену. Только после двухчасового концерта, вернувшись в гримерку, она позволила себе заплакать."Она всегда считала, – рассказывал Болдин, – что обязана выполнять свою задачу, несмотря ни на что, – потому что ее ждут зрители, которые не должны ничего знать о том, что там с ней происходит".